Kums, Chakvetadze en Depoitre twijfelachtig bij AA Gent voor duel tegen Kiev ABD

22 september 2020

15u28

Bron: Belga 0 Champions League Bij vicekampioen AA Gent zijn Giorgi Chakvetadze (verrekking), Laurent Depoitre (voet) en vooral Sven Kums (kuit) twijfelachtig voor de heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League van woensdagavond (21u) tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev.

"We wachten tot woensdag vooraleer we een definitieve beslissing nemen", bekende Gent-coach Wim De Decker dinsdag. "Op 24 uur tijd kan er veel veranderen, zeker als ik de evolutie nu al zie."

Vooral achter de naam van draaischijf Sven Kums staat een vraagteken. De voormalige Gouden Schoen moest afgelopen weekend op Moeskroen vroegtijdig naar de kant met een kwetsuur aan de kuit. Vadis Odjidja kwam hem toen vervangen en wordt ook woensdag aan de aftrap verwacht. De vraag is wel of hij al negentig minuten aankan, na zijn knieblessure en besmetting met het coronavirus.

Kums trainde dinsdagvoormiddag alvast niet mee in Oostakker, Depoitre en Chakvetadze verschenen wel op het oefenveld. "Depoitre was vandaag al iets beter, over Chakvetadze weten we morgen meer. Maar vooral voor Kums zal de wedstrijd net wel, of net niet te vroeg komen."

Bij de tegenstander uit Kiev, met zeven op negen op de tweede plaats in de Oekraïense Premier League, zijn er geen noemenswaardige blessures. Coach Mircea Lucescu kan zijn sterkst mogelijke elftal aan de aftrap brengen.

Het duel tussen AA Gent en Dynamo Kiev is morgen LIVE te bekijken op VTM 2 en HLN.be.