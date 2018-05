Kroos na triomf tegen ex-club: "Driemaal op rij in de finale, dat is waanzinnig" GVS

02 mei 2018

00u11

Bron: ANP 0 Champions League Als oud-speler van Bayern München leefde hij mee met zijn voormalige ploeggenoten, maar Toni Kroos genoot ook van de prestatie van Real Madrid. "Driemaal op rij in de finale. Dat is waanzinnig", zei de Duitse middenvelder van de Spaanse club.

Kroos pakte de belangrijkste prijs voor Europese clubs de afgelopen twee jaar met Real Madrid, dat op 26 mei in Kiev voor een 'hattrick' gaat. "We hebben beter gespeeld dan vorige week in München", zei Kroos na het gelijkspel in Madrid (2-2). Ondanks een handvol grote kansen bleek Bayern niet in staat de nederlaag voor eigen publiek (1-2) weg te werken. "Wij zijn door, dat telt. Het zegt nogal wat als je Bayern weet te verslaan", aldus de Duitser in Spaanse dienst.

Aanvoerder Sergio Ramos kon zijn geluk niet op. "We zijn heel, heel trots", zei hij in een shirt met daarop de tekst 'op naar de dertiende'. Real Madrid kan zich voor de dertiende keer kronen tot beste club van Europa. "We hebben met hart en ziel gespeeld en zijn daarvoor beloond. We gaan vol optimisme de finale in."