Kreunen, krasselen en kraken: Standard delft tegen frivool Ajax op alle vlakken het onderspit en moet naar Europa League Stijn Joris en Glenn Van Snick

14 augustus 2018

22u22 12 Ajax AJA AJA 3 einde 0 STA STA Standard Champions League Het wordt dus de Europa League voor Standard. Na de 2-2 uit de heenmatch, kneep Ajax de Rouches in eigen huis vanaf minuut 1 de strot helemaal dicht. Met meer geluk dan kunde hield Standard nog goed een kwart wedstrijd stand. Daarna liep Ajax in 16 minuten tijd uit naar 3-0 en zat de Champions League-droom erop voor Preud'homme en co.

Een halfuurtje mocht Standard hopen in Amsterdam. Puur en alleen omdat de 0-0 ongeveer zo lang op het bord bleef. Wie zich op het wedstrijdbeeld baseerde, zag de twintig procent kans waar Preud'homme het vooraf nog over had, al snel verschrompelen.

Ajax greep de Rouches meteen bij de keel en walste over de Luikenaars heen. Al in die eerste minuut moest Cavanda onder enorme druk een domme hoekschop weggeven. Er zouden er nog vier volgen in het eerste kwartier. Een hoekschop elke drie minuten en 67 procent balbezit voor de Nederlanders. Verschroeiend openen heet dat. Standard kwam maar niet onder de druk uit. Blind naar voor trappen, verder kwamen de Rouches echt niet.

Kreunen

Neres speelde Cavanda helemaal tureluurs. Voor jongens als Laifis, Bastien en Mpoku ging het simpelweg te snel. Het veld leek dubbel zo groot als op Sclessin. De Rouches kregen de gaten maar niet dichtgelopen. Kreunen, maar nog niet kraken. Standard kwam de eerste twintig minuten wonderwel door zonder een echte kans weg te geven. Bastien kon zowaar een keertje vrij aanleggen, maar trapte in de handen van Onana.

Het kreunen veranderde toch in kraken toen Cavanda, Carcela, Luyindama én de Slovaakse arbitrage in één en dezelfde fase de mist in gingen. Cavanda kwam maar slap tussen, Carcela liet Tagliafico lopen en Luyindama pikte Huntelaar niet op. De Nederlander trapte van dichtbij binnen. Vanuit buitenspelpositie, maar de vlag bleef beneden. Standard had amper tijd om te jammeren, want enkele minuten later kopte De Ligt een hoekschop van Ziyech binnen. Agbo moest de verdediger normaal schaduwen, maar de Nigeriaan kreeg net verzorging langs de zijlijn. Via Emond knikte De Ligt de 2-0 op het bord.

Kleine broertje van CL

Standard werd overspeeld, maar bij de goals had Ajax telkens nét dat tikkeltje meeval. De Nederlanders liepen over van vertrouwen en nog voor rust dook er al een beetje arrogantie op in hun spel. Nog geen minuut ver in de tweede helft was het helemaal over. Tadic mocht in de zestien om zijn as draaien en de Serviër legde af voor Neres die de 3-0 binnen schoof. De Rouches kropen liefst vanal onder de grasmat. De Arena scandeerde "tien, tien, tien!"

Pas toen Ajax op zijn lauweren ging rusten, kon Standard een beetje balbezit opeisen rond de zestien van de thuisploeg. Mpoku trapte van dichtbij snoeihard tegen de staak. Carcela trapte in blessuretijd nog op de lat en Luyindama trapte van dichtbij hoog over. Zelfs een eerredder was de Luikenaars niet gegund. Zo is het Ajax dat straks met Dynamo Kiev mag uitmaken wie doorstoot naar de poulefase van het kampioenenbal. Standard moet vrede nemen met de Europa League. Op 31 augustus kent het zijn drie tegenstanders in de groepsfase van het kleine broertje van de Champions League.