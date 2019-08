Kraker tussen Club en Linz vanavond LIVE te zien op HLN.be! Redactie

28 augustus 2019

06u00 0

U hoeft vanavond niets te missen van de levensbelangrijke Champions League-voorrondematch tussen Club Brugge en LASK Linz. De wedstrijd, die afgetrapt wordt om 21u, is live te zien op HLN.be. Club verdedigt een 0-1-overwinning van vorige week in Oostenrijk en kan het eerste Belgische team ooit worden dat zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor plaatst. “We willen met deze groep geschiedenis schrijven, door via dit parcours de Champions League te bereiken”, aldus Clement. Of dat ook lukt, kunt u vanavond dus live zien op HLN.be!