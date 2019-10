Koulibaly is blij terug in Genk te zijn: "Zal liefde die ik hier kreeg nooit vergeten" Redactie

01 oktober 2019

19u26

Bron: Belga 0 Champions League Kalidou Koulibaly gaf aan blij te zijn nog eens te mogen terugkeren in Genk. De Senegalese verdediger verdedigde tussen 2012 en 2014 de kleuren van Racing Genk, alvorens naar Napoli over te stappen. Morgen staan beide teams tegenover elkaar op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League.

"Ik ben heel blij hier nog eens te mogen terugkeren", begon de robuuste verdediger. “Ik heb hier twee heel mooie jaren gehad. We hadden een leuk team en fijne supporters. Ik heb de voorbije dagen nog enkele ex-spelers en stafleden gehoord. Ook heel leuk om hen nog eens te kunnen spreken. Morgen ben ik uiteraard speler van Napoli en wil ik absoluut winnen, maar ik zal de liefde die ik hier in Genk kreeg nooit vergeten.”

Ik heb hier twee heel mooie jaren gehad. We hadden een leuk team en fijne supporters Kalidou Koulibaly

Koulibaly benadrukte vervolgens nog eens dat de Napolitanen Genk zeker niet zullen onderschatten. "De match van morgen is een heel belangrijke voor ons, maar ook een heel moeilijke. Genk zal zich willen revancheren na de nederlaag in Salzburg. Maar dat is onze zaak niet. Wij moeten winnen. Als verdediger wil ik morgen geen tegentreffer slikken. De voorbije weken hebben we te veel goals tegengekregen. Genk heeft een aantal gevaarlijke aanvallers, zoals Ally Samatta, maar we gaan hen aan banden proberen te leggen. En dan is het zaak zelf snel te scoren. We zijn nog niet in topvorm, maar het zelfvertrouwen is nog steeds aanwezig.”