Koninklijke zonder kroontje: Real Madrid laat 400 miljoen aan marktwaarde achter in Madrid MVS

10 december 2019

07u40 0 Champions League Oké, Bale, Modric en Isco: ‘t zijn wereldsterren. Maar toch... Als je ziet wie er morgen bij Real allicht niet bij is in Brugge, dan is het toch de Koninklijke zonder kroontje. Het sterrenensemble blinkt net iets minder dan anders. Bijna 400 miljoen euro marktwaarde blijft gewoon achter in Madrid.

Eden Hazard, Toni Kroos, Marcelo of Sergio Ramos - om er maar vier te noemen. Wie morgen in Brugge een glimp van hen wil opvangen, is eraan voor de moeite.

Real is al geplaatst voor de volgende ronde, dus waarom nog risico’s nemen? Een paar leuke namen, dat wel, maar ‘t is toch een veredeld Real Madrid B(ale). Want de Welshman verschijnt meer dan waarschijnlijk wél nog eens aan de aftrap. Hij trainde gisterochtend zonder problemen mee, en krijgt morgen Rodrygo of Vinicius naast zich.

Experimenteel kwartet

Casemiro en Valverde staan beiden op ‘geel gevaar’, allicht krijgt Valverde de voorkeur. Modric viel afgelopen weekend slechts in, terwijl Isco niet speelde, wat doet vermoeden dat het duo tegen Club aan de aftrap zal staan. Achterin kiest Zidane normaal voor Odriozola, Militão, Nacho en Mendy. Een experimenteel kwartet is het minste wat je kan zeggen. Met achter hen ook nog eens Aréola, weet je dat scoren tegen Real Madrid geen ‘misión imposible’ wordt. Benzema, Varane, Carvajal en Courtois reizen weliswaar mee af naar ons land, maar komen normaal niet in actie. Het is niet uitgesloten dat Zidane hier en daar nog switcht, maar de vermoedelijke 11 zijn Areola, Odriozola, Militão, Nacho, Mendy, Casemiro of Valverde, Modric Isco, Rodrygo of Vinicius, Bale en Jovic.

Zij zijn er niet bij

Eden Hazard 150 miljoen

Marco Asensio 60

Toni Kroos 60

James Rodriguez 50

Sergio Ramos 25

Marcelo 25

Lucas Vazquez 25