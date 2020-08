Koningskoppel: Lewandowski en Gnabry best scorende duo in geschiedenis Champions League SVL

19 augustus 2020

23u17 0 Champions League Doelpuntenmachine Bayern München heeft een nieuw record achter zijn naam. Robert Lewandowski (15 goals) en Serge Gnabry (9 goals) zijn na de halve finale tegen Lyon het best scorende aanvalskoppel uit de geschiedenis van de Champions League. De defensie van PSG is gewaarschuwd voor zondag.

Lewandowski en Gnabry stonden elk op het scorebord in de 0-3-zege tegen Olympique Lyon en hebben samen nu 24 keer gescoord op het kampioenenbal dit jaar. Daarmee verbeteren de twee het record van Cristiano Ronaldo en Gareth Bale, die in het seizoen 2013-2014 samen 23 doelpunten maakten voor Real Madrid in de Champions League. Ronaldo nam er daarvan 17 voor zijn rekening, Bale trof 6 keer raak.

In totaal scoorde de Beierse doelpuntenmachine nu al 42 keer in de huidige Champions League. Om het record van Barcelona uit 1999-2000 te evenaren of te verbeteren, zullen Lewandowski en Gnabry zondag wel nog stevig aan het kanon moeten staan. De Blaugrana scoorden destijds maar liefst 45 doelpunten op het kampioenenbal.

Ter vergelijking: PSG, zondag tegenstander van Bayern in de finale, maakte dit seizoen “slechts” 25 doelpunten in de Champions League. Hun twee best scorende spelers zijn Kylian Mbappé en Mauro Icardi, die elk vijf keer raak troffen. Laatstgenoemde start de finale wellicht niet eens in de basis. Een stevig verschil met Bayern, de verdediging van de Parijzenaars is alvast gewaarschuwd.

De statistieken van Serge Gnabry en Robert Lewandowski tegen Lyon

