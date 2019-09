Komt er straks een penalty, geef je de bal maar beter aan Eden Hazard Redactie

18 september 2019

17u08 0 Champions League Eden Hazard is net op tijd klaar voor de Champions League-kraker tegen Paris Saint-Germain. Geen onbekende, want de duurste Galáctico nam het al veertien keer op tegen de Franse topclub. Drie keer liet hij de netten trillen, drie keer via zijn onnavolgbare wijze vanop de stip. Als er straks een penalty moet getrapt worden, toch maar even aan Eden denken.

“Ik vind dat Sergio Ramos de penalty’s echt goed neemt”, sprak Eden Hazard midden juni tijdens zijn presentatie bij Real Madrid. Op z’n eerste werkdag kon hij moeilijk meteen de strafschoppen opeisen, maar iedereen - ook coach Zidane - weet eigenlijk dat Eden de absolute penaltyspecialist is. In zijn carrière trapte hij er al 48 tegen de netten, altijd in diezelfde stijl. Zelfzeker, zonder allures, maar uiterst efficiënt.

Het hoeft dus niet te verbazen dat de drie treffers die Hazard in het verleden scoorde tegen PSG, evenveel keer vanop elf meter was. Zeven jaar geleden zorgde hij in een shirt van Lille voor de 1-1-gelijkmaker. In het seizoen 2013/14 lukte hij namens Chelsea in de Champions League de eerredder in de 3-1-nederlaag tegen de Parijse club. Een jaar later keken beide clubs elkaar opnieuw in de ogen op het kampioenenbal, ook toen trapte Eden een pingel binnen - het werd uiteindelijk 2-2.

Veertien keer al nam Hazard het op tegen PSG. Negen keer in de Franse eerste klasse, eenmaal in de Coupe de France en zes keer in de Champions League, met Chelsea. Vier keer trok Eden met zijn collega’s aan het einde, vijf keer won PSG. Zevenmaal hielden beide clubs elkaar in balans. Het verdict voor Eden: 19 op 42, ofwel 45 procent van het totaal aantal punten. Straks 22 op 45, mét een penalty van Hazard?