Komt er een einde aan ‘de vloek’ van Klopp? SJH/KTH

01 juni 2019

10u10 0 Champions League Jürgen Klopp is geen specialist in het winnen van finales. En dat is nog zacht uitgedrukt. De Duitse trainer is een kraan in het bereiken van zo’n eindstrijd, maar eens hij zover is, lijkt hij wel vervloekt.

Klopp won in 2012 met Dortmund de beker, maar daarna gaapt een grote leegte. Hij stond nog zes keer op 90 minuten van eremetaal, maar telkens liep het mis. Bayern snoepte hem nog een Champions League en een beker af. Ook Wolfsburg bleek te sterk in de bekerfinale van 2015.

Met Liverpool eindigde hij dit seizoen niet alleen tweede op een puntje van City, ook de drie finales die Klopp met de Reds bereikte, draaiden op niets uit. De League Cup in 2016 moest hij aan City laten. In Basel stond Liverpool in datzelfde jaar in de finale van de Europa League tegen Sevilla. Het begon goed met een vroege goal van Sturridge, maar draaide toch weer op niets uit. En dan natuurlijk die CL-finale van vorig seizoen in Kiev. Salah viel geblesseerd uit en Karius verknalde het helemaal. Dat maakt een rekensommetje van één zege in zeven finales. De laatste zes keer liep het telkens faliekant af.