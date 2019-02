Kompany ontkurkt champagne, geen feest voor Lukaku: de strafste weetjes uit de CL-heenduels van achtste finales GVS

21 februari 2019

07u20

Bron: Gracenote 0 Champions League De achtste finales van de Champions League zijn pas halfweg, toch valt er al heel wat over neer te pennen. Romelu Lukaku zit in de penarie, Barcelona ging stevig aan het knoeien en Vincent Kompany bereikte een mijlpaal. De opmerkelijkste statistieken van het kampioenenbal.

United in de penarie

In de Premier League loopt alles op wieltjes, maar op het allerhoogste niveau slikte Manchester United een duidelijke 0-2-nederlaag tegen PSG. Over and out, lijkt het wel. Nog nooit plaatste een ploeg zich immers voor de volgende ronde van de Champions League nadat het in de heenmatch thuis met 0-2 onderuit ging.

Mbappé, Ronaldo, Zidane

De grote boosdoener van de club uit Manchester was weer niet verwonderlijk Kylian Mbappé. Hij tekende voor de tweede goal en zit op zijn 20ste al aan 14 treffers in de Champions League. Dat zijn er evenveel als de Braziliaanse Ronaldo of Zinédine Zidane, die daar 80 matchen voor nodig had. Ronaldo 40. Mbappé amper 24...

Jongste Italiaan met twee goals

Nicoló Zaniolo diende als pasmunt voor de transfer van Radja Nainggolan naar Inter, maar maakte zich op 13 februari onsterfelijk bij AS Roma. Met 19 jaar en 225 dagen werd hij de op één na jongste Italiaan die scoorde op het kampioenenbal. Enkel Mario Balotelli (18 jaar en 84 dagen) deed elf seizoenen geleden ruimschoots beter. Wél is Zaniolo de jongste Italiaan die twee CL-doelpunten in één match lukte.

Vertonghen versus Dortmund

Jan Vertonghen eiste in de 3-0-overwinning tegen Borussia Dortmund een hoofdrol op. Met z’n allereerste Champions League-goal en een puntgave assist is de Rode Duivel tot nu toe in zijn carrière rechtstreeks betrokken bij drie CL-treffers. Opvallend: ook dat derde beslissende wapenfeit was er eentje tegen... Dortmund.

Son op Aziatisch recordjacht

Spurs-aanvaller Son Heung-min scoorde tegen de club van Axel Witsel zijn negende CL-goal. Daarmee is hij twee stuks verwijderd van het Aziatische record. De Oezbeek Maxim Shatskikh (ex-Dynamo Kiev) scoorde vorig decennium elf keer.

Real het zwarte beest van Ajax

Real Madrid had het niet onder de markt tegen Ajax, maar brak een CL-record. Ze wonnen zeven keer op rij tegen één en dezelfde tegenstander. Meteen het einde van een indrukwekkende reeks waarbij de Amsterdammers 21 Europese thuismatchen op rij niet hadden verloren sinds de nederlaag tegen Rosenborg van 17 augustus 2017.

Tiener De Ligt als kapitein

Matthijs de Ligt was met zijn 19 jaar de jongste kapitein die startte in een CL-knock-outmatch. Daarmee doet hij liefst twee jaar beter dan Cesc Fàbregas, die in 2009 bij de 1-1-draw van Arsenal tegen Villarreal de aanvoerdersband rond z’n arm sloeg.

Eerste keer videoref, mét Courtois

De AmsterdamArena was ook getuige van een historisch moment. Voor de eerste keer greep de videoreferee in. De Nederlandse club was de dupe. Na een kopbal van De Ligt op corner grabbelde Thibaut Courtois half naast de bal, waarna Tagliafico de Amsterdammers op 1-0 knikte. Maar, zo oordeelde de VAR, Tadic stond op het moment van scoren buitenspel en beïnvloedde met zijn aanwezigheid Courtois.

0-0 en 0-0: bijna drie jaar geleden

Zowel Liverpool-Bayern als Lyon-Barcelona eindigde op een 0-0-gelijkspel. Het was bijna drie jaar geleden dat één Champions League-avond geen goals in petto had. Op 15 maart 2016 werd er niet gescoord in de duels tussen Altético Madrid - PSV en Manchester City - Dynamo Kiev.

Barça knoeide met de kansen

Het is een wonder dat de Catalanen niet tot scoren kwamen. Barcelona liet liefst 24 doelpogingen optekenen. Het was sinds 18 maart 2015 geleden dat de Spaanse topclub meer dan 20 schoten richting doel in de knock-outfase van de Champions League afvuurde. Toen scoorde het maar één keer: een 1-0-zege tegen Manchester City. Ook Messi deelde in de malaise, acht schoten draaiden op niets uit, wat geleden was van april 2012. Luis Suarez scoorde dan weer in zijn laatste 16 CL-uitduels niet.

Spaanse clubs liggen Juventus niet

Juventus kijkt Spaanse ploegen liever niet in de ogen. De Oude Dame is de tweede club na Bayern München die minstens 15 CL-matchen waar een Spaanse tegenstander de tegenstrever is, verliest. Bovendien waren zes van de laatste negen verliespartijen op het miljoenenbal tegen teams afkomstig uit Spanje.

Agüero in het spoor van Ronaldo

Sergio Agüero is de tweede speler die zevenmaal op rij de netten laat trillen in een CL-uitmatch. Enkel Cristiano Ronaldo deed het eerder, de Portugese ster wist tussen 2013 en 2015 zelfs twaalf keer op rij op verplaatsing te scoren.

Kompany met 50ste CL-match

Vincent Kompany is de tweede Belg die 50 CL-matchen afhaspelde. Daniel Van Buyten is de Belgische recordhouder met 52 duels op het kampioenenbal.