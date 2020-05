Kluivert, 25 jaar na het moment dat zijn leven veranderde: “Lelijkste maar belangrijkste goal ooit” ODBS

24 mei 2020

18u53

Bron: Ajax TV 0 Champions League Voor Patrick Kluivert was het zijn mooiste lelijke goal ooit. Op 24 mei 1995, vandaag exact 25 jaar geleden, trapte de Nederlandse spits zich de geschiedenisboeken in met zijn late winner in de Champions League-finale tegen AC Milan. Niets zou ooit nog hetzelfde zijn in de carrière en het leven van Kluivert. Op Ajax TV blikt hij terug op het onvergetelijke moment.



“Alles explodeerde”, dixit Kluivert. “Je ziet in de herhaling dat ik wegren en mijn shirt omdraai, maar de jongens van mij moest afslaan. Ik kreeg geen adem meer.” Kluivert legt uit hoe hij scoorde in Wenen. “Ik sta vrij op het moment dat Rijkaard me aanspeelde en vraag de bal in mijn voeten. Hij verwachtte de bal terug, maar ik tik 'm voor me uit en ik voel in mijn rug Boban aan me trekken. Ik wist hem van me af te drukken en kon eigenlijk niet missen. Een van mijn lelijkste maar belangrijkste doelpunten in mijn carrière. “

“De tijd vliegt, maar de herinneringen zijn voor altijd”, schreef Patrick Kluivert deze ochtend ook op Twitter, bij twee foto’s van precies 25 jaar geleden.

