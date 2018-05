Klopp: "We bevinden ons in een veel betere situatie dan waarop ik had gehoopt" YP

Bron: Belga 0 Champions League Morgen ontvangt AS Roma Liverpool in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De Reds staan er na de 5-2-overwinning in de heenwedstrijd goed voor. Tijdens de traditionele persconferentie een dag voor de wedstrijd stonden Liverpool-coach Jürgen Klopp en zijn Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum de pers te woord.

The Reds demonstreerden in de heenwedstrijd op Anfield (5-2), maar dankzij twee late tegentreffers mogen de Romeinen nog hoop koesteren. Radja Nainggolan en co zullen dan wel, net zoals in de onvergetelijke terugwedstrijd in de kwartfinales tegen Barcelona (3-0), moeten stunten in hun Stadio Olimpico. Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum is toch op zijn hoede. "Je kan niet met één been in de finale staan, enkel met beide benen", zei de Nederlander. "AS Roma heeft getoond dat het een situatie kan omkeren en we moeten daarvoor op onze hoede zijn. Maar we zijn zeker niet bang. Ik ben er zeker van dat we woensdag twee teams met veel vertrouwen zullen zien."

Liverpool-coach Jürgen Klopp durft net iets meer zijn geloof in de kwalificatie voor de finale tegen Real Madrid (of Bayern München) uit te spreken. "Het is de uitgelezen kans om de finale van de Champions League te spelen. We verdienen hier te staan en zijn hier om voor onze droom te vechten. Mijn jongens willen naar de finale. Sommigen zeggen dat AS Roma 'slechts' met 3-0 moet winnen. Maar dat is toch niet niets, vind ik. Als AS Roma erin slaagt om met 3-0 te winnen, dan zal ik alle AS Roma-spelers feliciteren. Maar we bevinden ons in een veel betere situatie dan waarop ik voor de heenwedstrijd had gehoopt."

De spelers van AS Roma trainden dinsdag met "Forza Sean" op hun truitjes. Ze toonden hiermee hun steun aan de Liverpool-fan die voor aanvang van de heenwedstrijd levensgevaarlijk werd verwond door hooligans van AS Roma en nog steeds voor zijn leven vecht. Wijnaldum kwam nog eens terug op het incident. "We zijn het nieuws pas een dag na de wedstrijd te weten gekomen. We voelden ons barslecht. Voetbal is een spel vol vreugde, iedereen moet ervan genieten en vooral in alle veiligheid veilig de wedstrijd kunnen bekijken." Ook Klopp had een duidelijke boodschap voor de fans. "We zijn allemaal dezelfde mening toegedaan: voetbal is een spel en het duel kan enkel op het veld uitgevochten worden", zei de Duitser. "Ik hoop dat iedereen woensdag gewoon naar het stadion kan wandelen en kan uitkijken naar een fantastische, intense en heel belangrijke wedstrijd. Ik hoop echt dat dat mogelijk is."

Liverpool kan in vergelijking met de heenmatch geen beroep doen op Alex Oxlade-Chamberlain. De Engelse international viel vorige week uit met een knieblessure en mist daardoor ook het WK (en het duel tegen de Rode Duivels).

The Reds kunnen hun eerste Champions League-finale halen sinds 2005. Toen versloegen ze in de finale AC Milaan met strafschoppen. De laatste keer dat Roma in de finale van de belangrijkste Europese competitie stond, was in 1984. Toen verloor het na strafschoppen de finale van de Europacup I in het eigen Stadio Olimpico tegen... Liverpool.