Klopp vs. Bayern: na twaalf matchen pas eerste triomf, maar vooral deze vijf ontmoetingen bleven bij MH

19 februari 2019

12u59 0 Champions League Liverpool - Bayern München oftewel de verliezend finalist van het vorige kampioenenbal vs. de halve finalist. Voor Jürgen Klopp (51) een weerzien met de club die hij al 29 keer bekampte. Wat blijkt? Van die officiële ontmoetingen wist zijn team er slechts acht winnend af te sluiten. Zestien keer werd er verloren. Als coach van Mainz, waar het voor de oefenmeester allemaal begon, kon hij in zeven duels niet winnen van de Rekordmeister. Een overzicht van de vijf meest opvallende confrontaties.

12 september 2009: pandoering van jewelste

Zijn zwaarste nederlaag tegen de roodhemden. In zijn tweede seizoen als coach van Borussia Dortmund wordt het team van Klopp half september 2009 op een rammeling getrakteerd tegen Bayern (1-5). De Borussen gingen vooral na rust hélemaal kopje onder. Daniel Van Buyten beleefde het Beierse feestje als basispion mee.

3 oktober 2010: eerste zege in 12 matchen

We schrijven 2 oktober 2010. In het Signal Iduna Park aast een herboren Borussia Dortmund op revanche na de pandoering van het seizoen voordien. Dankzij goals van Lucas Barrios en Nuri Sahin wordt de Duitse Rekordmeister een 2-0-nederlaag aangesmeerd. Voor Klopp zijn eerste zege tegen Bayern in 12 matchen. Dortmund veroverde dat seizoen zijn eerste landstitel in negen jaar. Klopp wordt als architect op handen gedragen.

12 mei 2012: Spektakel in finale DFB-Pokal

De uitslag die het meest in het oog springt. In mei 2012 freewheelen de jongens van Klopp voorbij Bayern in de Duitse bekerfinale: 5-2. Het Olympisch Stadion in Berlijn is getuige van de grote Robert Lewandowski-show. Met drie goals heeft de Poolse sluipschutter een groot aandeel in het doelpuntenfestival. De Duitse hoofdstad kleurt geel-zwart.

25 mei 2013: De grootste ontgoocheling?

Menig voetballiefhebber herinnert het zich: Arjen Robben, glijdend op de knieën op het heilige gras van Wembley. De Nederlander had zopas de winner gescoord in de finale van de Champions League (2-1). Klopp en zijn troepen druipen af. De grootste desillusie in de carrière van de goedlachse oefenmeester?

12 april 2014: 0-3-triomf in Allianz Arena

In een seizoen waarin Bayern door de Bundesliga walste en 90 punten sprokkelde, leert Klopp collega Guardiola een lesje. Dortmund haalt uit in de Allianz Arena: 0-3. Voor Bayern is het de grootste thuisnederlaag in zes jaar. Kanttekening: de landstitel was op dat moment al een feit.