Klopp staat diep in de nacht te zingen en te springen: "Madrid had alle f*cking geluk"

27 mei 2018

Jürgen Klopp wist de 3-1-nederlaag tegen Real Madrid al snel een plaats te geven. Uren na de Champions League-finale stond de trainer van Liverpool namelijk in al zijn enthousiasme al te springen en te zingen. Op Twitter dook een video op van Klopp die, samen met enkele mensen van zijn staff, diep in de nacht een vers lied ten berde bracht. "Madrid had all the f*cking luck."

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr Oliver Bond(@ Oliver__Bond) link

De tekst van het lied:

"We saw the European cup. Madrid had all the f*cking luck. We swear we'll keep on being cool. We'll bring it back to Liverpool."

"We zagen de Europese beker. Madrid had alle 'f*cking' geluk. We zweren dat we cool blijven. We brengen hem terug naar Liverpool."