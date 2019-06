Klopp rekent eindelijk af met finalevloek Redactie

01 juni 2019

23u43

Bron: AD.nl 0 Champions League Hij noemde zichzelf een beetje spottend de ‘wereldkampioen van de halve finales’. Jürgen Klopp verloor als coach zes grote finales op rij, inclusief de eindstrijd in de Champions League vorig jaar tegen Real Madrid (1-3). Maar voor de 51-jarige Duitser was het in Madrid eindelijk raak. Met Liverpool won hij in de finale van Tottenham Hotspur (2-0) dankzij treffers van Mohamed Salah en invaller Divock Origi.

In 2013 verloor Klopp met Borussia Dortmund van Bayern München in de eindstrijd van de Champions League. Daarna volgden twee nederlagen in de Duitse bekerfinale: in 2014 tegen Bayern, in 2015 tegen VfL Wolfsburg. In 2016 verloor hij in zijn eerste jaar bij Liverpool de finale van League Cup (van Manchester City) en eindstrijd van de Europa League (van Sevilla). En tot slot van deze negatieve reeks ging hij met Liverpool vorig jaar onderuit in de eindstrijd van de Champions League tegen Real Madrid. Met de blessure van Mo Salah en de blunders van doelman Loris Karius als onvergetelijke momenten.

Klopp werd dankzij de CL-zege met Liverpool de eerste Duitse manager die de prijs met een Engelse club wint. Bij zijn eerste persconferentie in de zomer van 2015 voorspelde hij dat al. “Ik geloof dat we in vier jaar een hoofdprijs moeten kunnen winnen. Eigenlijk ben ik daar wel zeker van.” Hij hield woord.