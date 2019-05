Klopp pakt bij ‘Redmontada’ nog eens uit met het F-woord: “Wij zijn f***ing mentaliteitsmonsters” ODBS

08 mei 2019

00u23 0

Jürgen Klopp kon de ‘Redmontada’ nauwelijks in woorden omschrijven. “Winnen was al moeilijk tegen dit FC Barcelona, maar winnen terwijl je ook achterin de nul houdt... ik snap niet hoe mijn spelers dit voor elkaar gekregen hebben. Ongelofelijk hoe we verdedigd hebben... Het is tien na tien, de kinderen liggen nu waarschijnlijk toch wel in bed, dus bij deze: deze jongens zijn f***ing ‘mentality giants’ (mentaliteitsmonsters, nvdr). Ongelofelijk, dit is ongelofelijk. ‘Mentality giants’. Mijn moedertaal is niet het Engels, dus ik heb er geen beter woord voor dan dat. Onwaarschijnlijk, dit was onmogelijk.”