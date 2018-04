Klopp: "Het was briljant, we gaan naar Rome om opnieuw te winnen" - Mignolet feliciteert ploegmaats via tweet GVS

24 april 2018

23u06

Bron: Proximus Sports 0 Champions League Een gelukkige Liverpool-trainer na de match. " Ik had nooit durven dromen dat dit mogelijk was. We konden zelfs meer scoren hé. Absoluut briljant", aldus Jurgen Klopp.

"We leveren zo goed als een perfecte prestatie", steekt Klopp van wal. "We maakten defensief één fout en Dzeko maakt dat goed af. Nadien drukken ze een beetje, dat is logisch, maar het was nooit een penalty. Daar is iedereen het over eens. Maar we speelden briljant, 5-2 is een fantastisch resultaat. Ik had nooit durven dromen dat dit mogelijk was. We konden zelfs meer scoren hé. Ondanks die twee tegengoals zie ik enkel de goede punten. We gaan nu naar Rome om opnieuw te winnen, zo simpel is het."

Toch kon de oefenmeester niet honderd procent gelukkig zijn. "De blessure van Alex Oxlade-Chamberlain is echt wel ernstig. Als je dat al voor de scan kan zeggen is het nooit goed nieuws."

Doelman Simon Mignolet kwam andermaal niet in actie bij de Reds. In een tweet loofde hij zijn teamgenoten voor hun knappe zege. "Prachtige prestatie. Een mooie voorsprong om de terugmatch aan te vatten! Wat een synergie met de fans."

Wonderful performance, solid lead to go into the second leg! 👌🏼Unbelievable synergy with the fans! 👏🏼🔴 #UCL #LFC #YNWA pic.twitter.com/npYqam22V4 Simon Mignolet(@ SMignolet) link

Van Dijk: "Altijd getekend voor dit resultaat"

Virgil van Dijk beleefde een rustige avond in het hart van de defensie. Tot de Nederlander de laatste tien minuten nog twee goals om de oren kreeg.

"Of ik gelukkig of teleurgesteld ben? Over de laatste vijftien minuten kunnen we misschien wel ontgoocheld zijn, maar we zouden altijd voor een 5-2 getekend hebben", sprak Van Dijk vlak na de match. "We winnen en scoren vijf keer, dit is hoe dan ook een goed resultaat. Toch wordt het een moeilijke match in Rome. Dat konden we allemaal zien toen Barcelona er op bezoek ging. Maar we zijn volledig klaar voor de ambiance en de opponent dat we daar voorgeschoteld krijgen."

"De laatste tien minuten werden de ruimtes een beetje te groot", was zijn verklaring over de twee tegentreffers. 'De vermoeidheid woog ook een beetje door. Ik denk trouwens niet dat het penalty was. Salah? Een fantastische speler natuurlijk. We genieten er allemaal van, maar ook die twee andere jongens voorin (Firmino en Mané, red.) zijn een genot om naar te kijken."