Klopp bedankt Racing Genk voor het opleiden van topspelers: “Gelukkig spelen we niet tegen hen” ODBS

04 november 2019

17u27

Bron: Belga 4 Champions League Dinsdag (21u) kijkt het geplaagde Racing Genk op Anfield Liverpool in de ogen op de vierde speeldag in de Champions League. Twee weken geleden gingen de Limburgers met 1-4 onderuit tegen de titelverdediger. “We hebben veel respect voor Genk. We herinneren ons hoe moeilijk het ginds was. We maakten de doelpunten, maar het was niet de beste prestatie van ons van de voorbije 20 jaar. En een belangrijke reden daarvoor was Genk, om eerlijk te zijn”, zo verklaarde Jürgen Klopp op de persconferentie.

Klopp meldde dat er sinds afgelopen weekend geen nieuwe spelers in de Liverpoolse ziekenboeg zijn terechtgekomen. Enkel Joel Matip, Xherdan Shaqiri en Nathaniel Clyne ontbreken dus voor het duel met Genk. Aangezien er niet veel recuperatietijd is na de met 1-2 gewonnen match tegen Aston Villa van zaterdag hintte Klopp op het inzetten van spelers met frisse benen. “Maar het is niet zo dat we zoveel veranderingen zullen doorvoeren dat je onze ploeg niet meer zal herkennen. Ik zal het best mogelijke team opstellen voor deze wedstrijd.”

De Condé: “Ik wil terug een collectief zien”

De koploper in de Premier League ontvangt zondag Manchester City, tweede in de stand. “Daar wil ik nog niet aan denken. We hebben alleen dit verhaal de voorbije drie jaar kunnen schrijven doordat we telkens gefocust waren op de volgende match. Ik moet de spelers niet zeggen dat we morgen tegen Genk spelen, en dat City pas zondag aan de beurt is. Ik zou beschaamd zijn, als ik dat aan de jongens zou moeten vertellen. Onze poule ligt nog open, ongeveer alles is nog mogelijk. We moeten er morgen dan ook 100 procent voor gaan en het Genk zo moeilijk mogelijk maken. We startten de groep met misschien wel de lastigste match, met een slecht resultaat (2-0 nederlaag bij Napoli, nvdr.). Daardoor kwamen we onder druk te staan. We moesten de twee daaropvolgende matchen winnen, wat we gedaan hebben. Wat het doel van Genk ook is in deze groep, met een zege morgenavond komen ze daar dichterbij. Je hebt alleen een kans als je elke opponent respecteert.”

“Gelukkig niet tegen Courtois en co”

Racing Genk heeft de voorbije jaren verschillende topspelers voortgebracht, zoals Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois of Kalidou Koulibaly. “Vergeet Divock Origi niet”, voegde Klopp met een grappige noot toe. “Een Liverpool-legende. Toen we in hun stadion alle spelers zagen die voor Genk hebben aangetreden, dacht ik: ‘Gelukkig moeten we het nu niet tegen hen opnemen’. Het is ongelooflijk welke spelers zij over de wereld hebben uitgestuurd, en daarvoor wil ik die club bedanken. Genk is een mooi verhaal. Jammer genoeg zijn we niet hier om onze bewondering te tonen, we moeten hen verslaan.”

Doelman Alisson Becker liet zich nog uit over Simon Mignolet, die afgelopen zomer Liverpool ruilde voor Club Brugge. “Simon is een fantastische gast, hij heeft me veel geholpen in mijn eerste seizoen bij Liverpool”, aldus de Braziliaan. “Hij is een heel goede doelman en is heel professioneel, ook al speelde hij vorig seizoen niet veel. Elke dag werkte hij erg hard. Vanuit de kleedkamer had hij een belangrijke rol in wat we vorig seizoen hebben gepresteerd.”

Na drie speeldagen is Genk laatste in zijn poule met één punt. Liverpool staat op de tweede plaats met zes punten. Napoli, koploper met zeven punten, speelt dinsdag gastheer voor Salzburg (3 ptn). Bij een nederlaag tegen Liverpool is Genk mathematisch uitgeschakeld voor de achtste finales.

