Klein Duimpje klopt de Reus: 20-jarige wordt na briljante ingeving tegen ongenaakbaar gewaande Juventus cultheld bij Dortmund in finale van 1997 FDZ

10 april 2020

06u00 0

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de verrassende triomf van Borussia Dortmund tegen Juventus, met het onvergetelijke ‘moment de gloire’ van een 20-jarige invaller.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Champions League De finale van 1997 was het verhaal van Klein Duimpje tegen de Reus. Met het onvergetelijke ‘moment de gloire’ van een 20-jarige invaller.

“Peruzzi staat te ver uit zijn doel.”

“Peruzzi staat te ver uit zijn doel.”

Met die gedachte stapte Lars Ricken – oorbelletje in het linker­oor – het veld op in de finale tegen het ongenaakbaar gewaande Juventus. “Ik zag zeventig minuten vanop de bank”, lachte hij. “Ik had het opgemerkt.” Zijn ploeg Borussia Dortmund stond op dat moment 2-1 voor tegen de Italianen – twee doelpunten van Karl-Heinz Riedle, de aansluitingstreffer van Alessandro Del Piero.

Ik denk dat de bookmakers ons vooraf slechts één procent kans gaven op de overwinning. Juventus leek onverslaanbaar Karl-Heinz Riedle

Amper zestien seconden na zijn invalbeurt kreeg de jonge middenvelder de bal. Zijn ogen dwaalden even af naar Peruzzi, de doelman stond inderdaad te ver uit zijn doel. Ricken trapte de bal over de Italiaan in doel. 3-1, de wedstrijd was helemaal gespeeld. “Wat er in de twintig minuten nadien gebeurde, weet ik niet meer.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Borussia Dortmund hield stand en pakte zo verrassend zijn eerste en tot nog toe enige eindzege in de Champions League. “Ik denk dat de bookmakers ons vooraf slechts één procent kans gaven op de overwinning”, zei doelpuntenmaker Riedle jaren later. Juventus was dé topfavoriet. Zij waren titelverdediger, zij hadden meer kwaliteit. Een sterrenensemble met onder meer Zinédine Zidane, Alen Boksic, Christian Vieri... “Ze ­leken onverslaanbaar”, grijnsde Riedle.

Eeuwig Borussia

Dat hij twee keer scoorde na een stilstaande fase was geen toeval. “We wisten dat Peruzzi niet zo goed was in de lucht en dat Riedle sterk was met het hoofd”, aldus toenmalig trainer Ottmar Hitzfeld. “We hadden specifiek op standaard­situaties getraind.” De hak van Del Piero bracht de spanning terug.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tot Hitzfeld met Ricken dus zijn joker inbracht. “Ik zei hem: ‘Lars, jij komt erin en jij maakt de beslissende goal.’” Zo geschiedde.

Een cultheld was geboren. Ricken zou zijn hele professionele carrière – gekenmerkt door zware blessures – voetballen voor Borussia Dortmund, is er een levende legende. Eeuwigdurende liefde.

Met dank aan die ene goal. His finest moment. De mooiste zestien seconden uit zijn leven.

FICHE

Borussia Dortmund-Juventus: 3-1

28 mei 1997 • Olympiastadion München

Toeschouwers: 58.000

Scheidsrechter: Sandor Puhl (Hon)

BORUSSIA DORTMUND: Klos • Reuter, Kohler, Sammer, Kree • Lambert, Sousa, Möller (89’ Zorc) en Heinrich • Riedle (66’ Herrlich), Chapuisat (70’ ­Ricken)

JUVENTUS: Peruzzi; Porrini (46’ Del Piero), Ferrara, Montero, Iuliano; Di Livio, Deschamps, Zidane, Jugovic; Boksic (88’ Tacchinardi), Vieri (73’ Amoruso)

Doelpunten: 29’ Riedle (1-0), 34’ Riedle (2-0), 64’ Del Piero (2-1), 71’ Ricken (3-1)

Gele kaarten: Sousa, Ricken, Porrini