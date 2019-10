Klasseverschil te groot: moedig Genk ten onder tegen Champions League-winnaar Liverpool YP

23 oktober 2019

22u51 8 KRC Genk GNK GNK 1 einde 4 LIV LIV Liverpool Champions League Een moedig Genk heeft vanavond niet kunnen stunten tegen regerend Champions League-winnaar Liverpool. Het was Alex Oxlade-Chamberlain (2x), Sadio Mané en Mo Salah deden Genk de das om, de ingevallen Stephen Odey redde de Genkse eer: 1-4.

Genk-coach Mazzu had ongetwijfeld zijn plannetje klaar: Onuachu opereerde in steun van Samatta in de spits, maar nog voor de boomlange Nigeriaan een bal had geraakt stond Genk al in het krijt. Cuesta speelde slecht in, luttele tellen later mocht Coucke de bal uit zijn netten vissen na een rake knal van Oxlade-Chamberlain. Wie dacht dat Genk alweer op weg was naar de slachtbank, was er echter aan voor de moeite. Natuurlijk waren er kansen voor Mané (na een héérlijke rabona van Firmino) en een vrije trap van Salah ging net over, maar ook de thuisploeg liet zich allerminst onbetuigd. Samatta en Onuachu faalden, telkens na één lange bal in de rug van het duo Van Dijk-Lovren, terwijl de Tanzaniaanse aanvoerder van Genk de gelijkmaker zag afgekeurd worden na wel erg nipt buitenspel van Ito. Zonde.

En ’t zijn zo’n details die dit soort wedstrijden beslissen, want ietsje voor het uur sloeg Oxlade-Chamberlain een tweede keer toe. En hoe: met een schitterend gepikeerd balletje, buitenkant rechts, schoot hij de bal magistraal voorbij een kansloze Coucke. Een nieuwe klap die de Genkenaars niet meer te boven zouden komen en goed een kwartier voor tijd deed Mané het Genkse licht helemáál uit na voorbereidend werk van zijn maatjes Firmino en Salah. Die laatste scoorde ook nog, maar het slotakkoord was voor invaller Stephen Odey. Hij legde, op aangeven van Ndongala, de 1-4-eindstand vast.