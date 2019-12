Kilometervreter Mignolet, Witsel ‘mister 96%’ en Belgische ploegen braafste én stoutste: de cijfers achter de groepsfase YP

12 december 2019

12u09

Bron: UEFA.com, Gracenote 0 Champions League De groepsfase van de Champions League zit erop, hoog tijd om eens wat cijfertjes op te snorren. Wie liep het meest? Wie maakte de meeste goals? Welke ploeg was het vuilst? Via dit stuk, dat natuurlijk focust op de Belgische ploegen en Rode Duivels bij de Europese topploegen, komt u het allemaal te weten.

• Er zijn in totaal 70 spelers die geen minuut misten in de groepsfase van de Champions League. Bij Club Brugge waren dat Hans Vanaken, Simon Deli en doelman Simon Mignolet. Die eerste maalde in 540 minuten 68,795 kilometer, die tweede legde 59,074 km af. Ook bij Genk waren het er twee: Sander Berge en Joakim Maehle. De Noorse middenvelder liep 69,260 km, de Deense wingback heeft 65,071 km op zijn CL-teller staan. Voor de volledigheid: de speler die het meeste afliep was Tomas Soucek, de middenvelder van Slavia Praag (76,121 km).

• Opvallend ook: wanneer we de gelopen meters van de doelmannen onder de loep nemen, zien we dat Simon Mignolet met zijn 26,217 km op de tweede plaats staat. De onbetwiste nummer één in dat lijstje is ‘sweeper keeper’ Manuel Neuer. De Duitser van Bayern München haspelde 28,291 km af in zijn zes poulewedstrijden.

• Dries Mertens staat na zes wedstrijden gedeeld vierde in de topschutterstand. Hij zit, net als Kylian Mbappé, Heung-Min Son en Raheem Sterling, aan vijf goals. Enkel Robert Lewandowski (10), Erling Braut Haaland (8) en Harry Kane (6) doen momenteel beter.

• Wat het percentage geslaagde passes betreft, excelleert Axel Witsel. De verdedigende middenvelder speelde vijf volledige wedstrijden, waarin 396 van de 413 passes die hij verstuurde ook effectief aankwamen. Goed voor 96% op de rapportkaart. Wanneer we enkel rekening houden met de spelers die minstens twee volledige matchen hebben gespeeld, was de Rode Duivel de beste passeur.

• Het team dat het vaakst werd afgevlagd voor buitenspel, was... Club Brugge. Dennis & co werden in totaal 23 keer teruggefloten, dat is één keer meer dan Romelu Lukaku en dezijnen bij Inter. Bij Genk lieten ze zich 14 keer betrappen op offside. Wanneer we het per speler bekijken, was voormalig Charleroi-spits Victor Osimhen, nu bij Lille, de ‘primus’ met 12 offsides. Twee meer dan eerste achtervolger Romelu Lukaku, nota bene.

• Club Brugge beging de meeste overtredingen. Blauw-zwart werd 94 keer bestraft door de scheidsrechters, tegenstander Galatasaray maakte 93 fouten. Ook wat rode kaarten betreft staat blauw-zwart helemaal bovenaan. Clement zag Vormer, Diatta en Mata uitgesloten worden, geen enkele ploeg doet slechter. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Galatasaray-Club Brugge met 38 fouten één van de drie meest viriele matchen was van de poulefase.

Genk was dan weer de allerbraafste van de klas met ‘maar’ 48 overtredingen (en nul rode kaarten).

• PSG en Real Madrid, twee groepsgenoten van Club, benutten elk 24 spelers - het meeste van alle deelnemers in de poulefase. Club zette 22 spelers in, Genk 20.

• In het assistsklassement is het even zoeken naar Rode Duivels. De beste Belgische foerier van de poulefase was Romelu Lukaku met twee assists. Dat zijn er drie minder dan assistenkoning Hakim Ziyech (Ajax). City-middenvelder Kevin De Bruyne bracht tot dusver één doelpunt aan op het kampioenenbal, maar hij is in tegenstelling tot de twee eerder genoemde namen nog niet uitgedanst.