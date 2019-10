KIJK LIVE. Samatta en Mazzu praten met pers dag voor Champions League-clash tegen Liverpool Redactie

22 oktober 2019

13u29

Bron: VTM NIEUWS 0

De spanning stijgt in de Luminus Arena. De komst van regerend Champions League-winnaar Liverpool morgenavond om 21u is dé affiche voor landskampioen Genk in zijn poule op het kampioenenbal. Volg hierboven een dag voor D-day de persconferentie met de Tanzaniaanse prijsschutter Samatta en trainer Mazzu vanaf 13u30, de wedstrijd is live te bekijken op Q2 en HLN.be.