Kijk LIVE naar interviews met Thomas Meunier en PSG-coach Tuchel, dag voor clash tussen Club Brugge

21 oktober 2019

Morgen gaat Club Brugge tegen Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe stunt in de groepsfase van de Champions League, maar het wordt ongetwijfeld ook een blij weerzien met Thomas Meunier. De Rode Duivel speelde in het verleden voor blauw-zwart en via bovenstaande video kunt u LIVE het interview van VTM NIEUWS met Thomas Meunier en PSG-coach Tuchel bekijken.