KIJK LIVE. Champions League heel ver weg voor AA Gent: Kiev scoort de 1-2 na rood voor Bezus

ODBS

23 september 2020

22u01

2



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

KAA Gent GNT GNT 1 87' 2 DKY DKY Dinamo Kiev