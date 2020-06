KIJK HLN LIVE. Onze analist Gilles De Bilde laat z’n licht schijnen over beslissingen UEFA Redactie

17 juni 2020

De UEFA heeft op een virtuele persconferentie de plannen voor de ontknoping van de Champions en Europa League uit de doeken gedaan. De finale van het kampioenenbal vindt plaats op 23 augustus in Lissabon. De kwart- en halve finales worden over één wedstrijd gespeeld. De voorrondes voor het seizoen 2020-21 gaan ook over één wedstrijd, met uitzondering van de play-offs voor de Champions League. Onze analist Gilles De Bilde laat z'n licht schijnen over de beslissingen van de UEFA. Volg het hieronder via HLN LIVE.



