Kijk hier vanaf 21u naar Olympiakos-Krasnodar, duel in de play-offronde van de Champions League Redactie

21 augustus 2019

18u09 0 Olympiakos Piraeus OLY OLY 0 21u00 0 KRA KRA FK Krasnodar

Ook vanavond worden nog drie duels gespeeld in de play-offronde van de Champions League. Één van de affiches is Olympiakos-Krasnodar en die match kunt u hier vanaf 21 uur live bekijken. Bij Krasnodar, dat in de vorige kwalificatieronde verrassend FC Porto uitschakelde, is het uitkijken naar Wanderson. De Braziliaans-Belgische winger speelt sinds de zomer van 2017 voor de Russische ploeg en is er basispion. Olympiakos knokte zich in de vorige ronde dan weer voorbij Istanbul Basaksehir. De bekendste naam bij de Grieken is Mathieu Valbuena, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Fenerbahce.