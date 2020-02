Kevin De Bruyne z'n nuchtere zelve na glansrol: “Ik de beste middenvelder van de wereld? Ik doe gewoon mijn job” DMM

27 februari 2020

10u01 0

Kevin De Bruyne was met een assist en een goal de gevierde man bij Man City, maar na afloop bleef hij zijn nuchtere zelve. “Het is een goede start in deze eerste wedstrijd. In de eerste 50 minuten hadden we het moeilijk, maar je moet die storm overleven. De eerste helft ging gelijk op en we begonnen heel goed aan de tweede helft. Het tegendoelpunt valt net op een slecht moment, want we waren net aan het domineren. Ons antwoord was geweldig met een prachtig doelpunt van Gabi (Jesus). Dat ik nog een penalty kon scoren was erg belangrijk. Dit is een hele goede start voor ons.”

De Bruyne kreeg na een reeks missers van andere spelers bij City z’n kans vanop elfmeter. “Ik heb niet getwijfeld”, vertelde hij. “Iedereen neemt z’n verantwoordelijkheid, iedereen kan missen. Er komt uiteraard veel druk bij kijken omdat dit het grootste toneel is. Ik stond op het blad. Soms ga je missen, soms ga je scoren, maar het is mooi dat we die goal maken.”

Want er heerst wel wat druk bij City om de Champions League te winnen. Zeker omdat de Engelse ploeg de komende twee jaar wordt uitgesloten van deelname aan het kampioenenbal. “Sinds ik bij City ben gekomen, is er altijd druk geweest om Europees te winnen. Iedereen praat er over dat dit het enige is dat we nog niet hebben gewonnen, maar wij proberen elke match te winnen.”

Na de wedstrijd kreeg De Bruyne andermaal de loftrompet toegestoken. Nederlands analist René van der Gijp vind onze landgenoot met mijlen voorsprong de beste middenvelder ter wereld. “Ach, ik doe gewoon mijn job”, aldus De Bruyne. “Ik wil daar niet over oordelen. In de elf jaar dat ik prof ben, heb ik altijd zo hard mogelijk gewerkt om op dit niveau te geraken.”

