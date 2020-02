Kevin De Bruyne z'n nuchtere zelve na glansrol: “Dit is een hele goede start” YP

26 februari 2020

23u30 0

Kevin De Bruyne was met een assist en een goal de gevierde man bij Man City, maar na afloop bleef hij zijn nuchtere zelve. “Het is een goede start in deze eerste wedstrijd. In de eerste 50 minuten hadden we het moeilijk, maar je moet die storm overleven. De eerste helft ging gelijk op en we begonnen heel goed aan de tweede helft. Het tegendoelpunt valt net op een slecht moment, want we waren net aan het domineren. Ons antwoord was geweldig met een prachtig doelpunt van Gabi (Jesus). Dat ik nog een penalty kon scoren was erg belangrijk. Dit is een hele goede start voor ons.”

