Kevin De Bruyne verkozen tot Middenvelder van het Jaar: "Wil de strijd aangaan met beste spelers ter wereld"

01 oktober 2020

Kevin De Bruyne is door UEFA uitgeroepen tot Middenvelder van het Jaar in de Champions League. De draaischijf van Manchester City kon niet aanwezig zijn bij de loting voor de groepsfase, maar reageerde wel via een videogesprek op zijn prijs. “Het is natuurlijk leuk. In de Champions League speel je tegen de beste spelers ter wereld en ik wil de strijd met hen aangaan, zowel met de ploeg als individueel”, aldus De Bruyne, die zijn hoofd als zijn grootste kwaliteit ziet. “Als middenvelder moet je constant aan de wedstrijd denken en de match ook een stapje voor zijn.”

De presentatoren wilden van De Bruyne weten of hij in zijn jeugd naar bepaalde spelers opkeek. “Vroeger speelde ik in de spits en was ik een fan van Michael Owen. Uiteindelijk werd ik een middenvelder. Vanaf dat moment ging ik anders naar het spelletje kijken en was ik niet echt meer bezig met individuele spelers.” Onlangs werd De Bruyne voor de derde keer vader. Hoe behulpzaam is vader KDB in het huishouden? “Ik probeer zo veel mogelijk te helpen. De nacht voor de wedstrijd slaap ik alleen, maar op andere dagen probeer ik Michèle te helpen.”

