Kevin De Bruyne is kritisch voor zijn City maar haalt ook uit naar de bonden: "Geld overheerst in voetbal"

15 augustus 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Champions League Kevin De Bruyne is er niet de man naar de dingen te verbloemen en dat deed hij ook niet na de al even verrassende als pijnlijke Champions League-exit tegen Lyon. De strateeg zag hoe City zichzelf weer in de voet schoot met individuele fouten. Geconfronteerd met de vraag of deze 1-3 te maken had met corona, haalde een “mentaal vermoeide” KDB uit naar de voetbalinstanties. “Money rules the game.” Het geld heerst.

De League Cup, daarmee moet City zich tevreden stellen in 2020. Geen landstitel, geen FA Cup en nu ook geen Champions League. Opnieuw veel te vroeg gesneuveld in Europa. De Bruyne: “We hebben een geweldige ploeg. Het beste team waarin ik ooit gespeeld heb. We hebben alles om de Champions League te winnen. Maar we winnen ze nooit. Omdat we simpelweg te veel fouten maken. Steeds weer. Heel het seizoen hetzelfde verhaal.”

Ik vrees voor de nabije toekomst. Over zes maanden zullen we wél allemaal fysiek en mentaal kapot zijn Kevin De Bruyne

“Want na die slappe eerste helft waarin we te traag waren en geen opties vonden om de bal kwijt te kunnen, vond ik ons de tweede helft wel goed spelen. We maken de 1-1, er zijn kansen. Tot plots weer twee tegengoals. En scoren we zelf niet meer. Geen verwijt naar Sterling toe, maar als hij die enorme kans op 2-2 niet mist heb je een ander verhaal. Neen, dit was niet ons beste seizoen. Nu komt het erop aan even tijd te nemen voor onszelf tijdens de korte vakantie. Onszelf in vraag stellen, om dan als betere voetballers terug te komen.”

De Bruyne, na de wissel van Fernandinho de City-kapitein, vindt niet dat corona iets te maken heeft met het verlies van Manchester City. Maar hij vreest wel voor het komende seizoen. “Op korte termijn speelt het ons geen parten. Maar ik vrees voor de wat verdere toekomst. Over zes maanden zullen we wél allemaal fysiek en mentaal kapot zijn. Dat is toch iets waar de nationale bonden, de UEFA en de FIFA moeten naar kijken. Maar ja, ‘money rules the game’. Als spelers kunnen we alleen maar volgen.”

