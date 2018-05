Karius krijgt honderden doodsbedreigingen na finale Champions League, Britse politie opent onderzoek TLB

27 mei 2018

19u50

Bron: Belga 4 Champions League De Britse politie gaat een onderzoek openen naar honderden doodsbedreiging die Liverpool-doelman Loris Karius kreeg via sociale media, zo bevestigde een woordvoerder. Gisteravond ging de Duitse goalie in de Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer in de fout, waardoor de zegekansen van Liverpool gefnuikt werden.

De 24-jarige Karius gooide in het begin van de tweede helft het leer tegen de voet van Karim Benzema, die zo simpelweg de ban brak. Ook bij het afstandsschot van Gareth Bale in de slotminuten ging de Duitse doelman niet vrijuit. Karius was tot tranen toe bewogen en excuseerde zich veelvuldig bij de supporters van Liverpool.

Dat weerhield enkele fans er niet van om ernstige bedreigingen te sturen naar de keeper. Via sociale media kreeg Karius onder meer ook honderden doodsverwensingen. De Britse politie neemt die berichten heel ernstig. "Elke boodschap zal onderzocht worden", bevestigde een woordvoerder van de politie van Merseyside aan de Britse krant The Telegraph. Karius excuseerde zich vandaag nog meer eens voor de twee enorme flaters.