Karatetrap, gouden wissel en legendarische terugkeer naar Amsterdam: de krachttoer van Louis van Gaal in CL-finale van 1995

08 april 2020

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de krachttoer van Louis van Gaal in de finale van 1995 tussen Ajax en AC Milan.



Champions League Wij zijn Ajax, Wij zijn de beste. De karatetrap van Van Gaal, het doelpunt van een 18-jarige spits, de vreugde-uitbarsting nadien. Wenen kleurde rood en wit op 24 mei 1995. Eentje voor de eeuwigheid.

“Ik kijk en ik geniet. Fantastisch weer, een heel goede grasmat. Dus wat kan ons nog beletten?”

Dixit Louis van Gaal zowat een uur voor de wedstrijd tegen AC Milan – de winnaar van het jaar voordien én voor de derde keer op rij in de finale – ­in een gesprek met Kees Jansma van de NOS. Hij zat er ontspannen bij, grijns op het gezicht. Zelfzeker – zoals Van Gaal dat ook was in de jaren nadien. Niet uit zijn lood te slaan, geen greintje ner­vositeit. Amsterdamse bluf. “Er zat toch wat meer spanning op”, zei de Nederlander daar later over.

Ik liep weg, draaide mijn shirt om. Alle spelers omhelsden mij, ik kreeg geen adem meer. Het was ongelofelijk. Ik was nog nooit zo blij geweest Patrick Kluivert kijkt terug op zijn goal.

De Italianen hadden de beste kansen in de eerste helft, Ajax had het moeilijk. “Wij zaten niet goed in de match”, aldus Van Gaal. “Dan probeer je alles aan te grijpen om de wedstrijd te ­beïnvloeden.”

Punter van Kluivert

Dat deed de Nederlander ook. Op het moment dat Desailly driest inging op Litmanen, sprong Van Gaal recht en liep naar de zijlijn. Zijn karatetrap is één van de bekendste beelden uit de geschiedenis van de Champions League.

De finale kabbelde voort in de tweede helft. Weinig kansen, weinig animo. Van Gaal greep in en bracht twee aanvallers. Eerst Kanu, later de 18-jarige Patrick Kluivert. Toen nog een nobele onbekende voor het grote publiek. Daar zou snel verandering in komen. Vijf minuten voor tijd kreeg Rijkaard de bal van Davids, hij speelde diep tot bij Kluivert. “Ik nam de bal mee, sprintte erachteraan. De bal stuiterde en ik tikte hem met de punt van de voet binnen.” 1-0, wedstrijd beslist door een jonkie uit de jeugdopleiding. “Ik liep weg, draaide mijn shirt om. Alle spelers omhelsden mij, ik kreeg geen adem meer. Het was ongelofelijk. Ik was nog nooit zo blij geweest.”



Ion Craciunescu floot af, elke Ajacied was door het dolle heen. In het bijzonder Frank Rijkaard. Hij speelde de laatste belangrijke match uit zijn carrière, rende weg met de armen in de lucht. Eerst de lach, dan de traan. Fantastische beelden. Voetbal in al zijn glorie – pure emotie.

De terugkeer naar Amsterdam was al even legendarisch. Het vliegtuig vloog boven het Museumplein, waar een massa fans hun helden stonden op te wachten. Van Gaal: “Ik dacht toen: ­jeezes, dat maak je niet zo gauw meer mee.”

Hij kreeg gelijk. De krachttoer van Louis.

In 1995 waren Zij Ajax, waren Zij de beste.

FICHE

Ajax-AC Milan: 1-0

24 mei 1995 • Ernst Happel Stadion, Wenen

Toeschouwers: 49.730

Scheidsrechter: Ion Crăciunescu (Roemenië)

AJAX: Van der Sar, Reiziger, Blind, Rijkaard, F. De Boer; Davids, Seedorf (54' Kanu), Litmanen (69' Kluivert); Overmars, R. De Boer, George.

AC MILAN: Rossi, Panucci, Baresi, Costacurta, Maldini; Donadoni, Albertini, Desailly, Boban (86' Lentini); Simone, Massaro (90' Eranio).

DOELPUNT: 85' Kluivert (1-0).

GEEL: Overmars, Blind.

