Kapitein Odjidja voor play-offs tegen Dynamo Kiev: “We beseffen dat kwalificatie grote boost zou zijn voor AA Gent” ABD

22 september 2020

14u08 0 Champions League Cruciale wedstrijd voor AA Gent morgenavond in eigen huis. De Buffalo’s nemen het in de heenmatch van de Champions League-play-offs op tegen Dynamo Kiev. Aanvoerder Vadis Odjidja en coach Wim De Decker beseffen maar al te goed hoe belangrijk dit duel is voor de club.

Kapitein Vadis Odjidja (31) twijfelt er niet aan dat zijn ploegmaats klaar zijn voor de clash tegen Kiev. “We zijn er ons van bewust dat de groepsfase van de Champions League halen een grote boost zou zijn voor de club en spelers. We staan er dichtbij, iedereen in de groep wil het doel bereiken. We weten dat er mooie matchen aan kunnen komen. Vorig seizoen hebben we hard gewerkt om te geraken waar we nu staan. Hopelijk kunnen we in tweede volgende matchen mooie dingen tonen om dan beloond te worden met de kwalificatie.”

“Wat de Champions League uniek maakt? Je speelt tegen de beste spelers ter wereld. Het is de beste competitie die er bestaat. Het is mooi om als voetballer daaraan te mogen deelnemen. En dan zijn er nog de mooie stadions en verplaatsingen."

Sterk blok

Een tiental dagen geleden zat Gent nog in zak en as, na een drie op vijftien in de competitie. Het kostte de kop van Laszlo Bölöni, die nog maar enkele wedstrijden voordien had overgenomen van Jess Thorup. Wim De Decker kreeg zijn kans en zag de Gentenaars vervolgens twee wedstrijden op rij winnen, weliswaar twee keer nipt: in de derde voorronde tegen Rapid Wenen (2-1) en afgelopen weekend in de competitie op Moeskroen (0-1).

De eerste tekenen van herstel zijn er echter, waardoor Gent zichzelf niet kansloos acht tegen Dynamo. “Kiev is een sterk blok”, aldus De Decker. “Een ploeg met ervaring én jeugd. Maar toch zie ik mogelijkheden voor ons. Of het makkelijker is om het team scherp te krijgen voor zo’n match? Goh, dat zou ik niet zeggen. Maar het leeft wel enorm. De groep heeft het erover. Er kan ons iets heel moois wachten in de groepsfase. De benadering voor deze wedstrijd valt niet te vergelijken met een gewoon competitieduel.”

Het duel tussen AA Gent en Dynamo Kiev is morgen LIVE te bekijken op VTM en HLN.be.