Kansen troef, maar geen goals: Denayer en Lyon houden Barcelona in eigen huis in bedwang

19 februari 2019

22u52 1 Olympique Lyon LYO LYO 0 einde 0 BAR BAR Barcelona Champions League De heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tussen Lyon en Barcelona heeft geen winnaar opgeleverd: 0-0. Niet de uitgangspositie waarop Messi en co gehoopt hadden. Denayer speelde de hele partij.

Ruim twintig seconden. Langer had Barcelona niet nodig om een eerste prik uit te delen. Dembélé werd de diepte ingestuurd, maar trapte het leer voorlangs. Het begin van een boeiende eerste helft in het Parc Olympique Lyonnais.

De bezoekers dicteerden de wet, maar de thuisploeg was gevaarlijk via de omschakeling. Zo was de grootste kans in het eerste bedrijf voor Lyon. Ter Stegen duwde een pegel van Terrier tegen de lat. Mogelijkheden troef, maar beide teams trokken met een brilscore richting kleedkamers.

Na rust bleef Lyon de speelbal van Barça, met enkele prima kansen als gevolg. Suárez had de 0-1 meermaals aan de voet, maar de Uruguayaan slaagde er niet in de netten te doen trillen. Suárez staat zelfs al meer dan 24 uur droog in uitwedstrijden in de Champions League. Straffe statistiek.

’t Wilde maar niet lukken voor de Catalanen. Zelfs niet voor Messi. Denayer en co hielden zo stand in eigen huis: 0-0. De terugwedstrijd in Camp Nou staat op 13 maart op het programma.