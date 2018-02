Kanon van Lukaku zwijgt, maar United verlaat Sevilla met behoorlijke uitgangspositie Manu Henry

21 februari 2018

22u36 6 Champions League Geen goals vanavond in Sevilla, waar Romelu Lukaku en Manchester United op bezoek waren. Na 92 minuten eindigde de wedstrijd zoals ze begon: 0-0. Met dank aan doelman De Gea, die United meermaals voor een achterstand behoedde.

Een kolkende heksenketel in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Daar in Andalusië spookt het wel vaker. Zo ondervond ook United vanavond, dat enigszins verrassend zonder Paul Pogba startte. Kink in de kabel met coach José Mourinho? In de Engelse pers klinkt almaar luider dat de Portugese oefenmeester de extravagante stijl van de man van 105 miljoen niet weet te smaken. Al moeten we u er bijzeggen dat Pogba recent ziek was - ook afgelopen weekend kwam hij door ziekte niet in actie. 't Was dan ook een beetje ironisch dat uitgerekend de boomlange Fransman na ruim een kwartier al de geblesseerde Herrera moest aflossen.

Wél vanaf het eerste fluitsignaal present: Romelu Lukaku. Met vier goals in zes CL-matchen alweer veel ogen op hem gericht. Een eerste prik van onze landgenoot noteerden we in minuut 25. Uitstekende dieptepass van Alexis Sanchez, waarna 'Big Rom' het leer in één tijd hoog over jaste. Meer dan dat had United voor rust niet te bieden. Vooral in de openingsfase duwde Sevilla de bezoekers achteruit, maar meer dan schotjes van Navas en Correa leverde dat niet op. Rusten met een logische 0-0.

Het moet gezegd: United stelde echt wel teleur vanavond. Van aanvallende intenties was er amper sprake. Gelukkig voor Lukaku en co staat er met De Gea een betrouwbaar sluitstuk tussen de palen. Iemand op wie de Mancunians steeds weer rekenen. In zijn thuisland pakte de doelman uit met enkele prima reflexen. Bijna pleegde Lukaku nog een hold-up in Sevilla, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd na handspel. Het enige positieve voor Mourinho en United is het gelijkspel na een matige vertoning. Op Old Trafford zal het in de return beter moeten.