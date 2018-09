Kan Club vanavond voor het eerst in dertien jaar nog eens winnen in de Champions League? Sonck: "Dat het zo snel mogelijk gewoon die eerste punten pakt, dan zijn er kansen" Hans Op de Beeck

18 september 2018

07u00 0 Champions League Op 1 oktober 2003 deed hij als spits van Ajax zijn toekomstige ploeg Club Brugge nog dood in de Champions League met twee goals in een 2-0-zege, vanavond analyseert Wesley Sonck (40) voor Proximus 11 het kampioenenbal. Met in totaal 7 doelpunten behoort hij trouwens tot het kransje der Belgische topschutters in de Champions League. Wesley Sonck over Club's afspraak met de geschiedenis straks tegen Borussia Dortmund en zijn prognose in de andere poules: "Club kan verrassen, maar dan moet er zo snel mogelijk die eerste keer gewonnen worden." Vanavond al?

Groep A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Monaco en Club

Opvallend: de vier clubs hebben al elk een finale van Europacup I of de Champions League gespeeld, maar alleen Dortmund heeft er eentje gewonnen: in 1997 tegen Juventus (3-1). Club verloor in 1978, Monaco in 2004 en Atlético Madrid zelfs al drie keer, in 1974, 2014 en 2016. 'Los colchoneros' lijken de favoriet, zeker omdat Diego Simeone op zijn sterkste kern sinds jaren kan rekenen. De sterkhouders, waaronder Griezmann en Godin, zijn gebleven en met Lemar (waarvoor het 70 miljoen euro neerlegde bij Monaco) en Kalinic is er kwaliteit bijgekomen. Alleen wil het na de zege in de Europese Supercup tegen Real Madrid voorlopig niet lukken in La Liga, waar Atlético slechts 5 op 12 telt. De finale van de Champions League wordt in mei trouwens gespeeld in het Wanda Metropolitana, de thuishaven van de Madrilenen.

Dan gaat het met Dortmund van Axel Witsel puntengewijs beter (7 op 9), al is het voetbal onder Lucien Favre voorlopig nog alles behalve overtuigend. Bovendien mist Borussia vanavond in Jan Breydel naast de Amerikaanse talentknaap Pulisic ook de Deense middenvelder Delaney en Spaanse spits Alcacer. In Monaco gaan de alarmbellen stilaan af: amper 5 puntjes uit 5 matchen en een flink afgeroomde kern, na dat geweldige seizoen 2016-2017 toen het Frans kampioen werd en de halve finale van de CL speelde. Na onder andere Martial, Mbappé, Mendy en Bagayoko vertrokken de voorbije zomer ook nog eens Moutinho, Fabinho en Lemar. Veel verantwoordelijkheid rust er in het Prinsdom op de jonge schouders van Youri Tielemans, die onlangs zijn collega-Rode Duivel Nacer Chadli mocht verwelkomen.

De mening van Sonck: "Atlético is duidelijk favoriet: ondanks hun mindere start, ben ik ervan overtuigd dat ze ook dit seizoen weer een verschrikkelijke ploeg zullen zijn om tegen te spelen. Je denkt dat je beter bent, maar net dan slaan ze toe. Net als in Monaco en Dortmund lijkt het er voorlopig nog niet echt los te lopen, maar als ik in al die jaren Champions League één iets vastgesteld heb, is het dat de kloof tussen de grote ploegen en de kleintjes steeds groter wordt. Ach, voor Club komt het er gewoon op aan eens te winnen. Liefst zo snel mogelijk natuurlijk, dan kan daarop gebouwd worden en kunnen ze eventueel voor de verrassing zorgen en knokken voor de derde plaats, of wie weet zelfs de tweede. Want zo'n 0 op 18 zoals twee jaar geleden, en pak daar gerust die 3 op 18 van Anderlecht vorig seizoen ook bij, wil je toch niet meer meemaken."

Groep B: FC Barcelona, Tottenham, PSV en Inter

Nadat Barça de voorbije drie seizoenen telkens niet verder kwam dan de kwartfinale, droomt de club van een nieuwe triomf op het kampioenenbal, zoals de laatste in 2015 tegen Juventus. Toch lijkt Barcelona, ondanks de perfecte start in La Liga (12 op 12) en de komst van Lenglet, de Brazilianen Malcom en Artur en de Chileen Vidal, niet echt veel sterker te zijn dan de voorbije jaren. Al heeft Messi gezegd dat hij dit seizoen alles op alles wil zetten op het bal om de hegemonie van aartsvijand Real te doorbreken.

Tottenham dacht vorig seizoen in een groep met Real Madrid, Borussia Dortmund en APOEL Nicosia het moeilijk zwaarder te kunnen treffen, maar dan hadden ze deze poule nog niet gezien. 't Moet gezegd: vorig seizoen wonnen de Spurs gezwind de groep, met een 4 op 6 tegen Real - de enige ploeg die 'de Koninklijke' in eigen huis, op Wembley, wist te kloppen (3-1). Ook tegen Juventus werd er in de achtste finale lang gedomineerd, op een fataal kwartiertje na. Het is alvast net hetzelfde team: niemand die vertrok, niemand die kwam in de zomermercato. Enerzijds een plus, anderzijds: in het huidige voetbal is stilstaan achteruitgaan. Dat werd zaterdag pijnlijk duidelijk tijdens de nederlaag tegen het wél flink versterkte Liverpool.

Inter kocht redelijk wat in: naast Nainggolan (met 38 miljoen de duurste vogel) ook Vrsaljko van Atlético, De Vrij van Lazio, Asamoah van Juventus en het haalde talentknaap Lautaro Martinez bij het Argentijnse Racing Club. Met 4 punten uit 4 matchen verloopt de start in de Serie A moeilijk. PSV van zijn kant wisselde van trainer: exit Phillip Cocu (naar Fenerbahçe), welkom Mark van Bommel. In de Eredivisie staat de lampenclub na vijf matchen met het maximum van de punten alweer op kop.

Sonck: "Tottenham heeft me vorig jaar verbaasd, zeker met de manier waarop thuis tegen Madrid voetbalden. Het is ook gewoon een sterke ploeg en daarom zie ik ze samen met natuurlijk Barcelona doorstoten. Ik begrijp dat Messi nog eens wil uitblinken in een later stadium in het toernooi, maar wat mij persoonlijk betreft hoeft hij dat niet meer te doen om aan te tonen dat hij de allerbeste is. Vorig seizoen leken ze ook klaar om tot het einde mee te doen, tot die non-match in Rome. Niet alleen Messi maar de hele ploeg gaf daar afwezig. Dat toont dat je in de Champions League lang geweldig kan spelen, maar één match fataal kan zijn. PSV is wel sant in eigen land, maar ik vrees voor hen dat het verschil met de Europese topploegen te groot gaat zijn, zoals dat vorig seizoen ook voor Feyenoord het geval was."

Groep C: PSG, Napoli, Liverpool, Rode Ster Belgrado

Het niveau gaat crescendo, met verliezende CL-finalist Liverpool uit pot drie. De 'Reds' kochten zwaar maar wijs aan, met zowel directe versterkingen (Alisson Becker, Naby Keita) als meer kwaliteit in de breedte (Shaqiri, Fabinho). 15 op 15 in de Premier League en dan moet Mo Salah nog ontploffen. PSG is dan weer het levende bewijs dat geld niet zalig maakt, op het kampioenenbal dan toch. Nog nooit raakte de club van de Qatarees Al-Khelaifi voorbij de kwartfinale. Al is Thomas Tuchel een coach die dit PSG ongetwijfeld meer naar zijn hand zal zetten dan dat het geval was onder Unai Emery. Veel zal afhangen of en hoe Neymar mee in dat verhaal stapt.

PSG ziet straks een ex-coach terug; Carlo Ancelotti, de Italiaan die nu Napoli onder zijn hoede heeft. Die heeft met 9 op 12 de start niet gemist, ondanks dat ze Jorginho aan Chelsea kwijt zijn en het publiek niet langer het wervelende zogenaamde Sarri-bal te zien krijgt, naar de ook naar Chelsea vertrokken coach Maurizio Sarri. Rode Ster Belgrado, dat in 1991 de Europacup I won, is er voor het eerst bij in de Champions League nadat het in de laatste voorronde Red Bull Salzburg nipt wipte.

Sonck: "Voor mij is dit de sterkste groep, met PSG en Liverpool die op dit moment het verst staan. Vooral de ploeg van Klopp is heel leuk om naar te kijken en heeft bijzonder veel kwaliteit. En ook PSG heeft natuurlijk zo veel talent - als straks ook Neymar zijn stempel op deze ploeg gaat drukken... Rode Ster is toch het zwakke broertje, terwijl het met Napoli onder Ancelotti toch nog wat afwachten en zoeken is. Ook voor Dries Mertens blijkbaar, die af te rekenen heeft met de nu wel zware concurrentie van Milik in de spits."

Groep D: Lokomotiv Moskou, Porto, Schalke, Galatasaray

De terugkeer van Yuri Semin als coach van 'Loko' leek op het eerste gezicht een sentimentele: de man had de club een laatste titel bezorgd veertien jaar geleden. Maar kijk, de 71-jarige Semin zorgde opnieuw voor het kampioenschap en dat in zijn vierde periode bij Lokomotiv. Op het middenveld heeft hij met Denisov en de van PSG geleende Krychowiak een sterk centraal duo, maar Lokomotiv was natuurlijk de ploeg uit pot 1 die elke deelnemende club verkoos.

Porto moest vier keer op rij de titel aan Benfica laten, maar vorig seizoen speelde het onder Sergio Conceiçao opnieuw kampioen. In 2004 won Porto de CL nog onder José Mourinho. Voor Schalke is het afwachten of zij wel hun sterke prestaties in de Bundesliga kunnen omzetten in prestaties op het kampioenenbal, een manco van de Duitse ploegen de voorbije jaren - op Bayern München na natuurlijk. Het verlies van Leon Goretzka aan, jawel, Bayern helpt daarbij niet, maar met het aantrekken van de Senegalese verdediger Sané, Mascarell, Serdar en Uth werd er fors geïnvesteerd. Een rampzalige start in de Bundesliga volgde echter: net als Bayer Leverkusen 0 op 9. Het Galatasaray van Fatih Terim vervolledigt de groep. In Istanboel moet Derdiyok, eventueel met de hulp van gewezen Eupen- en Anderlecht-aanvaller Onyekuru, voor de goals zorgen. Hij vervangt Gomis, die vorig seizoen 32 keer scoorde maar voor het grote geld in Saudi-Arabië koos.

Sonck: "De meest evenwichtige poule, wat misschien meteen ook wel de zwakste betekent. Lokomotiv kan dan wel de minst sterke ploeg uit pot 1 zijn, maar niemand die straks graag in Moskou gaat voetballen. Porto is ook zo'n ploeg die er altijd bij is, maar niet ver meer geraakt. Galatasaray kan zich optrekken aan het verhaal van Besiktas vorig seizoen, dat doorstootte tot de achtste finales. Toch zie ik Porto samen met Lokomotiv doorstoten."

Morgen: deel 2 met groepen E, F, G en H.

