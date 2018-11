Juventus wint op routine van Valencia dankzij pijlsnelle assist Ronaldo, die als eerste speler ooit 100 keer wint in CL DMM

27 november 2018

22u50 0 Juventus JUV JUV 1 einde 0 VAL VAL Valencia CF Champions League Juventus gaat door naar de volgende ronde in de Champions League. De Italiaanse kampioen won in eigen huis met het kleinste verschil van Valencia. Cristiano Ronaldo was de grote man met een assist. Michy Batshuayi viel twintig minuten voor tijd in, maar kon niets meer forceren.

Een mooie affiche, nog wat extra gekruid met de vroege rode kaart van Cristiano Ronaldo in de heenpartij. De Portugees liep op Valencia in zijn eerste officiële Champions Leaguewedstrijd voor Juventus tegen een rood karton aan. Reden te meer dus om twee maanden na datum voor revanche te zorgen. CR7 trapte vandaag in de eerste minuut al naar doel. De toon was gezet.

Want in Turijn was het voor Valencia alle hens aan dek. De Spanjaarden moesten zich vooral beperken tot verdedigen, terwijl Juventus de bal monopoliseerde. Een schotje hier, een voorzetje daar. Scoren lukte evenwel niet. De ‘Oude Dame’ acteerde te sloom en te slordig in de zone van de waarheid om aanspraak te maken op doelpunten. Rusten met een brilscore.

Ei zo na was dat niet het geval. Diakhaby dwong Szczesny op slag van rust tot een wereldsave met een goedgemikte kopbal. Geen onverhoopte voorsprong voor Valencia.

5 - #Juventus have progressed to the #UCL/European Cup Last 16 in five consecutive campaigns for the first time in their history. Infallible. #JuveVCF pic.twitter.com/IlabbiQDgu OptaPaolo(@ OptaPaolo) link

Ook in de tweede helft een pot eenrichtingsvoetbal. Juventus bleef baas, al was het wachten tot die ene flits die de partij opengooide. Wie anders dan de man van 100 miljoen tekende voor de banbreker. Ronaldo pakte uit met een razendsnelle beweging en bediende Mandzukic met een lage schuiver. Wedstrijd gespeeld.

Valencia probeerde uiteraarde nog wel, maar op een afgekeurd doelpunt na speelden de Spanjaarden weinig klaar. Ook de invalbeurt van Michy Batshuayi bracht weinig zoden aan de dijk. De Rode Duivel kreeg twintig minuten om zich te bewijzen, maar meer dan een gele kaart kocht hij er niet mee.

Juventus dus op cruise control naar de volgende ronde. Voor Valencia wacht de Europa League na de winter. Zo zijn de kaarten na vijfspeeldagen in groep H helemaal geschud. Rest enkel nog de slotspeeldag om uit te maken wie de groepswinst pakt. Juventus of Manchester United?

100ste CL-zege voor Ronaldo

Unicum trouwens voor Cristiano Ronaldo. Niet zozeer door een goal of een assist deze keer, wel door de overwinning van zijn team. De voetballer uit Madeira is de eerste speler ooit die er in slaag om 100 wedstrijden te winnen op het kampioenenbal.