Juventus ondanks twee doelpunten van Ronaldo niet naar kwartfinales, Lyon stoot door Redactie

07 augustus 2020

22u57 0 Juventus JUV JUV 2 einde 1 LYO LYO Olympique Lyon Champions League Juventus en Cristiano Ronaldo hebben zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Juve moest een 1-0-achterstand uit de heenmatch ophalen, maar slaagde daar niet in. Een vroeg doelpunt van Memphis Depay gooide roet in het eten. De Oude Dame won wel met 2-1 na twee doelpunten van CR7.

De bal rolde vanavond weer in de Champions League. Eindelijk. Lyon moest op bezoek in Turijn een 1-0-voorsprong gaan verdedigen. Die dateerde al van 26 februari. Jason Denayer begon zoals gewoonlijk in de basis bij Lyon.

Na enkele kansjes aan beide kanten ging de bal na 10 minuten op de stip voor Lyon na foutief ingrijpen van Bentancur. Althans, dat oordeelde de scheidsrechter. Memphis Depay achter de bal. De Nederlander bleef koel als een kikker en legde de bal met een nonchalante panenka binnen. Lyon op rozen, Juventus moest nu drie keer scoren.

De ‘Oude Dame’ kon weinig klaarspelen in de eerste helft. Een vrije trap van Ronaldo was het enige echte wapenfeit, Lopes haalde alles uit de kast met een prachtige parade. In minuut 43 ging de bal echter opnieuw op de stip, deze keer voor Juventus. En ook hier was die keuze van de scheidsrechter zeker betwistbaar. Een kolfje naar de hand van Ronaldo, die simpel afwerkte.

Na de rust leek CR7 Juventus op weg te zetten naar de kwalificatie met een heerlijk afstandsschot, maar het derde doelpunt bleef uit. Lyon verloor in Turijn, maar stoot dankzij het uitdoelpunt door naar de kwartfinales. Ronaldo zal ook in zijn tweede seizoen bij de Italianen de Champions League niet winnen.

