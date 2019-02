Juve ziet Khedira uitvallen met hartproblemen, Man City zonder Stones en Jesus tegen Schalke LPB

19 februari 2019

21u48

Bron: anp 0

Juventus moet het voorlopig doen zonder Sami Khedira. De Duitse middenvelder kampt volgens Italiaanse media met hartritmestoornissen. Khedira ontbreekt daardoor in de selectie voor het eerste duel met Atletico Madrid in de achtste finales van de Champions League. “Sami is in Turijn gebleven voor medische onderzoeken”, zei trainer Massimiliano Allegri, die niet wilde zeggen wat Khedira precies mankeert. “We zijn een echte vechter op het middenveld kwijt.” De Braziliaanse vleugelspits Douglas Costa ontbreekt ook in de selectie van de Italianen.

Juventus speelt woensdag in het stadion waar het op 1 juni ook weer wil staan. Het stadion van Atletico Madrid is dan het decor van de finale van de Champions League. “We moeten nog veel obstakels passeren, maar we willen hier over enkele maanden terugkomen”, benadrukt middenvelder Miralem Pjanic. Juventus regeert al jarenlang in de Italiaanse competitie, maar wil ook eindelijk weer eens Europees succes behalen. De ‘Oude Dame’ versterkte zich daarom afgelopen zomer met Cristiano Ronaldo. De Portugese topschutter moet Juventus aan de eerste Europese hoofdprijs sinds 1996 helpen. In 2015 en 2017 verloren de Italianen de finale van de Champions League. “Het winnen van de Champions League is geen verplichting, maar een doel”, aldus Allegri. “Het is een voordeel dat Cristiano nu bij ons speelt. Maar hij alleen is niet genoeg, het hele team moet goed zijn om te winnen.”

Bij Atletico zijn middenvelder Koke en spits Diego Costa na een paar weken afwezigheid weer fit en inzetbaar voor trainer Diego Simeone. Verdediger Lucas Hernández ontbreekt vanwege een knieblessure.

Kompany mee afgereisd met Man City

Manchester City moet het woensdag in de heenmatch tegen Schalke in de achtste finales van de Champions League doen zonder John Stones en Gabriel Jesus. De Engelse verdediger en Braziliaanse spits zijn vanwege respectievelijk lies- en hamstringklachten niet meegereisd naar Gelsenkirchen. “Het zijn geen grote problemen, maar wel groot genoeg om deze wedstrijd te moeten overslaan”, aldus coach Pep Guardiola, die ook de al langer geblesseerde linksbacks Benjamin Mendy en Fabian Delph mist. Stones en Jesus deden vorige zaterdag nog 90 minuten mee in de bekerwedstrijd tegen Newport County (1-4). Vincent Kompany, die begin januari zijn laatste wedstrijd speelde, is wel mee afgereisd naar Duitsland.