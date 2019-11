Juve wint met kleinste verschil van Atlético dankzij héérlijke vrijschop van Dybala ABD

26 november 2019

22u56 0 Juventus JUV JUV 1 einde 0 ATL ATL Atlético Madrid

Geen match die ons lang zal bijblijven. Weinig spektakel. Al was er wel een héérlijk doelpunt van Paulo Dybala. De Argentijn zette zich op slag van rust achter de bal om een vrijschop te nemen. Een voorzet wordt het, dacht iedereen. Maar Dybala knalde vanuit een wel erg scherpe hoek binnen. Genieten. Atlético ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar vond die niet. Nog dit: Cristiano Ronaldo speelde zowaar met een haarband - vreemd beeld. Juventus is zeker van groepswinst. Atlético moet nog knokken voor de tweede plaats, want Bayer Leverkusen volgt op één punt van Los Colchoneros. De Duitsers wonnen eerder op de avond op het veld van Lokomotiv Moskou met 0-2 na een owngoal van Zhemaletdinov en een treffer van Bender.