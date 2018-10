Juve kan het ook zonder Cristiano Ronaldo: Dybala leidt 'Oude Dame' met hattrick voorbij Young Boys Thomas Lissens

20u45 1 Juventus JUV JUV 3 einde 0 YOU YOU BSC Young Boys Champions League Juventus heeft zich niet laten verrassen door Young Boys op de tweede speeldag van de groepsfase in de Champions League. De Italiaanse kampioen haalde het op eigen veld met 3-0 van de Zwitsers. Paulo Dybala was in afwezigheid van de geschorste Cristiano Ronaldo de grote man bij de 'Oude Dame'. De Argentijn scoorde een hattrick.

De fans die te laat arriveerde in het Allianz Stadium konden zich wel voor de kop slaan. Zij misten immers dé actie van de wedstrijd. Die speelde zich namelijk al na vijf minuten af en de verantwoordelijke was nota bene een centrale verdediger. Leonadro Bonucci, die zijn 50ste CL-match speelde, pakte uit met een fantastische pass op Dybala. Het Argentijnse 'Juweeltje' werkte de actie ook in stijl af, met een loepzuivere volley in de verste hoek. 1-0, de toon was gezet.

Juventus verloor nog nooit een Champions League-match waarin Dybala scoorde en ook vandaag werd snel duidelijk dat dat niet zou gebeuren. Net voorbije het halfuur dikte - opnieuw - Dybala aan tot 2-0. De aanvaller van Juve was er als de kippen bij om een afgeweerd schot van Matuidi toch tegen de touwen te jassen. Die 2-0 was meteen ook de ruststand.

Ronaldo in de tribune

Na de pauze veranderde het spelbeeld niet. Dybala knalde al snel op de paal en enkele minuten later claimde de spelverdeler van Juve tevergeefs een strapschop. Kat- en muisspelletje. Tot minuut 60 althans, want dan namen de Italianen wat gas terug. Dat zag ook Cristiano Ronaldo, die samen met vriendin Georgina, zoontje Cristiano Jr. en mama Dolores had postgevat in de tribunes.

Twintig munuten voor tijd zag de Portugese superster, deze week in het oog van de storm door zijn vermeend aandeel in een verkrachtingszaak uit 2009, zag zijn 'vervanger' Dybala nog een derde keer scoren na een heerlijke aanval en dan vond de Italiaanse kampioen het stillaan welletjes. Zeker toen Young Boys met z'n tienen viel nadat Camara op drie minuten tijd twee keer geel pakte. Goals vielen er uiteindelijk niet meer, Juventus behoudt zijn perfect rapport in groep H.