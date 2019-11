Jurgen Klopp vrijt Sander Berge op en wacht hem op in spelerstunnel: “Een geweldig moment” KDZ

06 november 2019

09u25

Bron: HLN / VG 0

Sander Berge was zonder de twijfel de man van de match voor Genk tegen Liverpool. De enige die zonder kwaliteitsverlies zou kunnen meedraaien aan de overkant. En dat was ook Liverpoolmanager Jürgen Klopp opgevallen. Klopt wachtte Berge na de wedstrijd op in de spelerstunnel van Anfield op, nam de jonge Noor apart en overlaadde hem met complimentjes. Zo noemde Klopp zelfs een ‘een interessant, een zeer interessante speler voor Liverpool’.

“Dat was een geweldig moment”, reageerde Berge tegen het Noorse VG. “Het is altijd prettig als zo’n gerenommeerde coach uit het internationale voetbal jouw prestatie naar waarde weet te schatten.”

Berge was in de playoffs een belangrijke schakel in het elftal van Clement. In tegenstelling tot Trossard en Malinovskyi raakte de Noorse international niet weg in het tussenseizoen. Genk wilde meewerken aan een transfer, maar wilde wel een bedrag van rond de 25 miljoen vangen voor hem. Sheffield, West Ham en Brighton trokken aan zijn mouw en waren bereid om veel geld op tafel te leggen. Hijzelf hield de boot af. Na de dubbele confrontatie met Liverpool staat hij dus ook op de radar van minstens één Engelse topclub.

Klopp is niet aan zijn proefstuk toe. Hij overlaadt mogelijke versterkingen voor zijn elftal graag met complimenten. Zo bestookte hij Kevin De Bruyne in 2013 met sms’jes om hem te overtuigen naar Dortmund te komen.