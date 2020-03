Jürgen Klopp haalt uit naar journalist die uit Madrid overgevlogen is en hem vraag over corona stelt ODBS

11 maart 2020

10u07 0 Champions League Jürgen Klopp is het grondig beu vragen over corona op zijn bord te krijgen. Toen een journalist hem vroeg of zijn spelers vanavond in de Champions League-match tegen Atlético niet het gevaar lopen besmet te raken, trok de Liverpool-coach in de aanval. “Als jij bezorgd bent om mijn spelers, waarom loop je dan zelf het risico om vanuit Madrid naar hier te komen?” Ook vorige week had de Duitser in zijn gekende stijl al uitgehaald.

Als antwoord op de vraag kaatst Klopp de bal meteen terug. Toen bleek dat het om een Argentijn ging die vanuit Madrid naar Liverpool was gevlogen, trok de trainer van leer. “Ben jij bezorgd? Wij spelen gewoon voetbal, dat is niets speciaals. Voetbal is gewoon een spel. Wij zijn niet de gemeenschap, we maken er gewoon deel van uit en we moeten ons állemaal ongerust maken. Dat is nu net waar ik niet van houd. Dat jij speciaal uit Madrid komt en hier zit om me die vraag te stellen, terwijl ze scholen en universiteiten sluiten. Als je dan toch zo bezorgd bent, waarom dan naar hier komen gewoon voor het voetbal?”

“Wij spelen gewoon voetbal, dat is onze job. Jouw job is informatie over te brengen. Ik hoop dat je dat beter doet dan vragen stellen, eerlijk gezegd. Dit is echt het moment waarop ik kwaad word. Dat jij mij het gevoel geeft dat wij een probleem hebben dat jij niet hebt. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” Wanneer de journalist dan stelt dat hij wel degelijk ook bezorgd is, vindt Klopp dat het voetbal momenteel voldoende doet door de spelers onder andere geen handen te laten schudden. “Dat is een duidelijk teken naar de buitenwereld toe. Wanneer jij ook die tekens geeft, staan we op gelijke hoogte.”

De journalist oppert dan nog dat hij ook die tekens geeft. Klopp: “Wel, daar ben ik nu eens niet zeker van.” Om dan zijn persconferentie af te sluiten met: “Maar eigenlijk is dat echt niet belangrijk.” De Reds staan vanavond op Anfield voor een zware opdracht tegen Atlético nadat de heenmatch met 1-0 verloren ging.

“Ik draag een baseballpet en heb een onverzorgde baard”

Ook vorige week schuwde Klopp de opvallende woorden niet toen hij een coronavraag voorgeschoteld kreeg. “Ik haat het wanneer men over zo’n heel serieus onderwerp als het coronavirus benieuwd is naar de mening van een voetbaltrainer”, zei hij na het verlies in de FA Cup tegen Chelsea. “Daar begrijp ik helemaal niets van. Als ik het aan jou zou vragen, zit je in precies dezelfde rol als waar ik in zit. Het is totaal niet belangrijk wat beroemde personen hierover zeggen”, raasde hij.

“Mensen zonder kennis, zoals ik, moeten hier niet over praten. De experts zullen hier wel over praten. Zij zullen ons vertellen wat we moeten doen en of het daarmee goedkomt of niet. Voetbaltrainers horen dat niet te doen. Ik begrijp daar niks van. Politiek, coronavirus, waarom ik? Ik draag een baseballpet en heb een onverzorgde baard”, besluit hij met een knipoog.