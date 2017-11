Jupp Heynckes (72): de oude depanneur die de machine van Bayern herstelde Frank Dekeyser

08u18 0 AFP Champions League Pech voor Anderlecht: Bayern München is niet langer uitgeblust. Jupp Heynckes (72) heeft de ploeg weer vertrouwen gegeven. Zijn werkwijze slaat aan. In Duitsland zijn ze er zeker van: "Anderlecht maakt zeer weinig kans."

Het had iets aandoenlijks. PSG dat Bayern München eind september van het kastje naar de muur en terug speelde. 3-0, geen enkele kans. Weggetikt, weggespeeld, een klasse te sterk. Het betekende het einde bij Bayern voor coach Carlo Ancelotti. Hij had te weinig grip op de kleedkamer. Vijf belangrijke spelers wilden hem buiten. "De sfeer was slecht", zegt Heiko Niedderer, Bayernwatcher voor 'Bild'. "Ancelotti deed niet zoveel tijdens de week. Er werd te weinig getraind."

