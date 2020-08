Julian Nagelsmann (33): de jongste coach ooit in CL-kwartfinale: “Hij is tactisch nog sterker dan Guardiola” BF

13 augustus 2020

14u05 0 Champions League Van jongste vaste trainer ooit in de Bundesliga – op z’n 28ste bij Hoffenheim – is de nu 33-jarige Julian Nagelsmann met RB Leipzig de jongste coach ooit in een CL-kwartfinale. Wat maakt Nagelsmann zo bijzonder dat zelfs Real hem in 2018 wou?

Voor het Champions League-duel tegen Atlético Madrid van vanavond kwam ­Nagelsmann terug op de interesse van Real in 2018, kort nadat Zidane gestopt was na zijn eerste ambtstermijn als Real­coach. “Er waren telefoontjes en ik sprak met José Ángel Sánchez (directeur Real, red.). Maar ik vond het toen niet de juiste stap. We kwamen overeen in de toekomst opnieuw te praten als Real een coach zou zoeken en ik beschikbaar was.”

‘Baby Mourinho’

Kenners voorspellen Nagelsmann een gouden toekomst. Maar de Duitser wil zich dus eerst in Duitsland manifesteren. Zijn palmares is nog blanco, maar met consistente resultaten en modern voetbal behoort hij tot een van de meest beloftevolle ‘next gen’-coaches. Hoe hij bij zijn debuut als 28-jarige hoofdtrainer in 2016 Hoffenheim voor degradatie behoedde en een seizoen later richting Champions League loodste, maakte ­indruk. Zijn bijnaam sindsdien: ‘Baby Mourinho’. En eenmaal bij Leipzig zette hij met dwingend voetbal Bayern en Dortmund onder druk en pronkt hij nu dus in de kwartfinale van de Champions League.

Paardentrainer

“Julian is tactisch nog sterker dan Guardiola”, zei Lutz Pfannenstiel, ex-hoofdscout van Hoffenheim. Nagelsmann is geen adept van een vast systeem, maar staat voor tactische veelzijdigheid. Hij switcht makkelijk van gameplan tussen een 3-4-1-2 of 4-4-2, zelfs middenin een match. Wel typisch Nagelsmann: hij houdt van een dubbele pivot op het middenveld, de twee spitsen moeten hoog druk zetten, en een dichtbevolkt centrum moet helpen veel spelers in de box te hebben bij doel­gevaar. Nagelsmann is natuurlijk lang niet de enige coach die hoge pressing en verticaal spel predikt, maar hij slaagt er wel in zijn methodes uitstekend in te slijpen bij zijn spelers. Trainingen zijn tot in de kleinste details uitgewerkt, wetenschappelijk onderbouwd en met technologische assistentie van drones en een videomuur op het veld. Maar Nagelsmann gelooft ook in een menselijke, empathische aanpak om het maximum uit zijn spelers te halen. Zelf had hij al vroeg geleerd verantwoordelijkheid te nemen – zijn vader stierf al jong. “Hoe triest ook, die verantwoordelijkheid hielp me later als man en coach te ontwikkelen.”

Nagelsmann vindt de persoon achter een speler belangrijker dan tactiek: “Als je niet goed bent in peoplemanagement, zal je nooit succesvol zijn als coach.”

De Duitser gaat daarin ver. Zo werkte hij ooit met een paardentrainer om beter te communiceren: “Paarden reageren erg verschillend. Ik oefende met hen verschillende gebaren en gezichts­uitdrukkingen om ze bang te maken of aan te moedigen. Dat is niet eenvoudig, maar het hielp me om boodschappen beter naar spelers over te brengen.”

Zien of het vanavond lukt.