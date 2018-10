José Mourinho geeft politie de schuld voor te laat begonnen match, maar krijgt meteen lik op stuk LPB

03 oktober 2018

16u39

Bron: anp/reuters 0

José Mourinho ligt nu ook overhoop met de politie van Manchester. Het politiekorps zou volgens de Portugese coach hebben geweigerd de spelersbus van Manchester United te escorteren naar het stadion, waardoor de ploeg kwam vast te zitten in het verkeer. Daardoor kon het Champions League-duel tegen Valencia pas tien minuten later dan gepland beginnen.

De woorden van Mourinho vielen niet in goede aarde bij Andy Sutcliffe, hoofdcommissaris van de politie van Manchester. Sutcliffe liet zelfs een officiële verklaring uitbrengen waarin hij reageerde op de kritiek van Mourinho. "Voorheen begeleidden politiewagens bij elke wedstrijd de spelersbus, maar we zijn daarvan afgestapt omdat we het niet als één van onze hoofdtaken zien", aldus de politiebaas. "We hebben de clubs daar maanden geleden al van op de hoogte gebracht. We beoordelen nu per wedstrijd of er een escorte nodig is. Dat hangt af van mogelijke risico's voor de spelers."

Manchester United wacht mogelijk een straf van de UEFA omdat het duel tegen Valencia te laat begon. Opmerkelijk genoeg stelt de Europese voetbalbond ook de Spaanse club verantwoordelijk. Niet voor het te laat arriveren in het stadion, wel voor de verlate aftrap en het afsteken van vuurwerk door fans van Valencia.