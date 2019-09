Jong Genk geeft goede voorbeeld voor vanavond SJH

17 september 2019

17u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League De U19 van Genk gaven deze namiddag al het goede voorbeeld. In het kader van de Youth League raapten de jonge Limburgers een puntje tegen hun leeftijdsgenoten van Salzburg. Vandermeulen trapte de 1-1 vanop de stip binnen.

Het tempo lag best hoog in de eerste helft en beide teams probeerden te combineren. Bij Genk liet Bryan Limbombe (18) – inderdaad, broer van Anthony en Stallone – zich zien. De linksbuiten maakte enkele geslaagde acties en testte doelman Antosch meermaals, maar die plooide niet. Aan de overkant was het de Duits-Nigeriaanse linksvoor Karim Adeyemi die de Genkse verdediging in moeilijkheden bracht. Hij opende uiteindelijk ook de score. Nadat hij een beetje gelukkig weer in balbezit kwam, liet hij de Genkse doelman Leysen geen kans. Limbombe reageerde voor KRC. Hij haalde uit met links, maar zijn licht afgeweken schot keerde via de dwarsligger weer het veld in. Luca Oyen (16), zoon van ex-Rode Duivel Davy, kon net niet goed genoeg bij de rebound om de bordjes weer gelijk te hangen.

De U19 van Salzburg spelen als SV Liefering in de Oostenrijkse tweede afdeling en bezetten daar momenteel de elfde plek met 9 op 27. Die ervaring resulteerde erin dat de Genkse jongeren in de duels wel eens wat makkelijker aan de kant gezet werden, maar de Limburgse tieners weerden zich kranig. De tweede helft bracht minder doelgevaar. Leysen hield Genk overeind op een schot van Svoboda. Aan de overkant kreeg Genk een strafschop na een trekfout op invaller Didden. Vandermeulen zette om en hing zo de bordjes gelijk. Er zat in die slotfase zelfs nog meer in voor Genk. Invallers Diawara en Didden kregen kansen op de winnende goal, maar die kwam er uiteindelijk niet.

RACING GENK: Leysen, Bahadir, Vandermeulen, Adewoye, Leliëndal, Saibari (58’ Didden), Sierra, Oyen, Takidine, Németh (66’ Diawara), Limbombe (85’ Cuypers).

Doelpunten: 32’ Adeyemi 1-0, 80’ Vandermeulen (pen.) 1-1.

Gele kaarten: Sierra, Phelipe, Prass, Leliëndal, Oroz, Bekar.