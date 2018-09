Johan Boskamp & co zien Barça-PSV door neus geboord na onverklaarbare annulatie Ryanair Jürgen Eeckhout

18 september 2018

15u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Een honderdtal supporters van de Nederlandse voetbalclub PSV, die vanavond normaal gezien de Champions Leaguewedstrijd op het veld van FC Barcelona zouden bijwonen, bleven deze morgen gefrustreerd achter op de luchthaven van Zaventem.

Lagekostenmaatschappij Ryanair schrapte zonder aanwijsbare reden de vluchten die om 11 uur zouden vertrekken vanuit Zaventem en Charleroi. Alle andere luchtvaartmaatschappijen vlogen wel zonder problemen richting Barcelona. De reizigers, onder wie voetbalanalist Johan Boskamp, kregen aan de Ryanairdesk enkel een briefje hoe ze hun heenvlucht kunnen vergoed zien. Omboeken via een andere luchtvaartmaatschappij was echter niet meer mogelijk. Via Vueling kon je in het beste geval rond 18.15 uur in Barcelona landen, maar dan zou het praktisch onmogelijk worden om tijdig in Camp Nou te geraken.

Ryanair is voorlopig onbereikbaar voor commentaar. Mogelijk is het slechte weer in Barcelona de boosdoener, al regende het er volgens enkele landgenoten niet meer vanaf 9 uur 's morgens.