Jason Denayer en Lyon komen niet verder dan gelijkspel tegen Zenit Redactie

17 september 2019

20u47 0 Olympique Lyon LYO LYO 1 einde 1 ZEN ZEN FC Zenit Champions League Spektakelarme wedstrijd. Rode Duivel Jason Denayer en zijn ploeg Olympique Lyon kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Zenit Sint-Petersburg.

Lyon - met aanvoerder Jason Denayer - hoopte op een goeie start in eigen huis. De wedstrijd ging lange tijd gelijk hoop. Veel halve kansen, weinig groot gevaar of spektakel. Tot op slag van rust Dzyuba en Azmoun hun duivels ontbonden. De twee zetten een één-tweetje op, Denayer en co werden in twee tikken uit verband gespeeld. Azmoun werkte netjes af: 0-1.

Na de pauze kon Lyon snel gelijkmaken. Memphis Depay ging neer in de zestienmeter na licht contact. De Nederlander ging zelf achter de bal staan en knalde zonder twijfelen binnen. 1-1, en dat was meteen ook de eindstand.