Japanner goed voor 59 goals, Noorse spits wiens vader nog bij Man City speelde: de 11 van FC Salzburg doorgelicht Stijn Joris

17 september 2019

08u29 0

Cican Stankovic ***

Doelman (Oos - 26)

Wat u moet weten: Geboren in het Bosnische Bijeljina, maar heeft een Oostenrijks paspoort. Goed voor 34 clean sheets in 77 duels voor Salzburg.

Wat u mag weten: Maakte deze maand zijn debuut voor het Oostenrijkse nationale elftal en hield in de kwalificatieduels tegen Polen en Letland telkens de nul.

Rasmus Christensen ***

Rechtsachter (Den - 22)

Wat u moet weten: Rechtsachter die in de zomer voor naar verluidt 5 miljoen euro overkwam van Ajax, waar hij vorig seizoen 12 keer in actie kwam.

Wat u mag weten: Brak in Denemarken door en debuteerde er op zijn 19de in het eerste elftal van FC Midtjylland. Deens belofte-international.

André Ramalho ***

Centrale verdediger (Bra - 27)

Wat u moet weten: Scoorde dit seizoen als centrale verdediger al drie keer in amper zeven competitieduels.

Wat u mag weten: Maakte al in 2013 zijn debuut voor Salzburg en probeerde het eventjes in Duitsland bij Leverkusen en Mainz. Sinds 2018 terug.

Maximillian Wöber ****

Centrale verdediger (Oos - 21)

Wat u moet weten: Recordtransfer van Salzburg, dat deze zomer 10,5 miljoen betaalde om hem bij Sevilla los te weken.

Wat u mag weten: Oostenrijks international en toptalent, maar bij Ajax en Sevilla kon hij het nog niet waarmaken.

Andreas Ulmer ***

Linksachter (Oos - 33)

Wat u moet weten: Kapitein en boegbeeld van de club. Aan zijn twaalfde seizoen bij Salzburg bezig.

Wat u mag weten: Was er al bij toen Standard de Oostenrijkse club in 2010 uitschakelde in de Europa League, nam drie jaar later revanche door in de groepsfase 6 op 6 te pakken tegen de Rouches.

Takumi Minamino ****

Rechtsmidden (Jap - 24)

Wat u moet weten: Sinds hij in 2015 voor Salzburg tekende, werd hij elk jaar kampioen en was hij betrokken bij 96 doelpunten (59 goals - 37 assists) in 184 wedstrijden.

Wat u mag weten: Scoorde deze maand ook twee keer voor Japan. In een oefeninterland tegen Paraguay en een WK-kwalificatieduel tegen Myanmar.

Antoine Bernede ***

Centrale middenvelder (Fra - 20)

Wat u moet weten: Centrale middenvelder die vorig seizoen de eerste twee duels in de Ligue 1 nog mocht starten voor de latere landskampioen PSG.

Wat u mag weten: Kwam in februari over van PSG, dat nog recht heeft op 20 procent bij een doorverkoop. Stond ook op het lijstje van Ajax en Sporting Lissabon.

Zlatko Junuzovic ***

Centrale middenvelder (Ser - 31)

Wat u moet weten: Middenvelder met Servische roots, maar een vaste waarde in het Oostenrijkse nationale elftal.

Wat u mag weten: Speelde in zeven seizoenen Bundesliga exact 198 wedstrijden voor Werder Bremen.

Dominik Szoboszlai ****

Linksmidden (Hon - 18)

Wat u moet weten: Op zijn 16de weggeplukt uit de jeugdopleiding van Videoton. Maakte eerder dit jaar op zijn 18de al zijn debuut in het Hongaarse nationale elftal.

Wat u mag weten: De man van de stilstaande fases bij Salzburg. Kan met zijn traptechniek voor veel gevaar zorgen.

Hee-Chan Hwang ***

Aanvaller (Z-Ko - 23)

Wat u moet weten: Aanvaller die vorig seizoen aan Hamburg werd uitgeleend. Sinds zijn terugkeer al goed voor 4 goals en 7 assists in amper 7 duels.

Wat u mag weten: Speelde in alle groepsduels van Zuid-Korea op het WK in Rusland. Scoorde twee seizoenen geleden een belangrijke goal toen Salzburg Lazio uit de kwartfinale van de Europa League knikkerde.

Erling Haland ****

Aanvaller (Nor - 19)

Wat u moet weten: Hét absolute goudhaantje. Zit al aan 14 goals dit seizoen en debuteerde in mei op zijn 18de in de Noorse nationale ploeg.

Wat u mag weten: Zijn vader Alf-Inge Haland speelde in Engeland voor Nottingham Forrest, Leeds en Manchester City en vergaarde 34 caps voor Noorwegen.